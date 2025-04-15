Агенты РФ готовили теракт в Виннице — хотели взорвать здание полиции

Задержание подозреваемых в Виннице. Фото: СБУ

Служба безопасности задержала в Виннице группу российских агентов, которые готовили теракт. Они хотели устроить взрывы возле здания полиции и сделали для этого самодельные взрывчатки.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ во вторник, 15 апреля.

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Какие планы имели агенты РФ

Правоохранители рассказали, что вражеских агентов было трое и они готовились взорвать авто ВСУ и админздание полиции. Сначала они должны были заложить взрывчатку под авто украинского военного, которого оккупанты пытались ликвидировать дистанционно. Для того, чтобы активировать самодельное взрывное устройство, российские захватчики планировали позвонить на телефон, которым была снаряжена взрывчатка.

Самодельные взрывчатки с мобильными телефонами. Фото: СБУ

СБУ удалось разоблачить намерения врага и задержать исполнителей РФ именно тогда, когда они обустраивали скрытую камеру возле места запланированного подрыва.

Что известно о вражеских агентах

Как выяснилось, задержанные — две безработные жительницы Киевской области. Оккупанты завербовали их в Telegram-каналах, ведь они искали "легкие деньги".

Женщины прибыли в Винницу и арендовали там квартиру за деньги российского ГРУ. Незадолго им прислали геолокацию тайника, где они забрали две самодельные взрывчатки, изготовлением которых занимался 33-летний местный житель. По инструкции оккупантов он заложил взрывчатое вещество в термосы и дополнительно начинил их шурупами.

Взрывчатка начинена шурупами. Фото: СБУ

После подрыва машины военного агенты должны были готовить новый теракт возле здания полиции, но правоохранители сорвали вражеские планы.

Какое наказание ждет подозреваемых

Правоохранители провели обыски у задержанных и изъяли там две взрывчатки и мобильные телефоны с доказательствами сотрудничества с российским ГРУ. Всем сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Задержание агента РФ. Фото: СБУ

Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно российский агент устроил взрывы в Харькове и охотился на чиновников. Его задержали.

Также мы сообщали, что 4 апреля в Днепре подорвали автомобиль чиновника. Незадолго он умер в больнице.