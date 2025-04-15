Агенти РФ готували теракт у Вінниці — хотіли підірвати будівлю поліції

Затримання підозрюваних у Вінниці. Фото: СБУ

Служба безпеки затримала у Вінниці групу російських агентів, які готували теракт. Вони хотіли влаштувати вибухи біля будівлі поліції і зробили для цього саморобні вибухівки.

Про це повідомила пресслужба СБУ у вівторок, 15 квітня.

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Які плани мали агенти РФ

Правоохоронці розповіли, що ворожих агентів було троє і вони готувались підірвати авто ЗСУ та адмінбудівлю поліції. Спершу вони мали закласти вибухівку під авто українського військового, якого окупанти намагалися ліквідувати дистанційно. Для того, аби активувати саморобний вибуховий пристрій, російські загарбники планували зателефонувати на телефон, яким було споряджено вибухівку.

Саморобні вибухівки з мобільними телефонами. Фото: СБУ

СБУ вдалося викрити наміри ворога та затримати виконавців РФ саме тоді, коли вони облаштовували приховану камеру біля місця запланованого підриву.

Що відомо про ворожих агентів

Як з'ясувалось, затримані — дві безробітні мешканки Київської області. Окупанти завербували їх у Telegram-каналах, адже вони шукали "легкі гроші".

Жінки прибули до Вінниці й орендували там квартиру за гроші російського ГРУ. Незадовго їм надіслали геолокацію схрону, де вони забрали дві саморобні вибухівки, виробленням яких займався 33-річний місцевий житель. За інструкцією окупантів він заклав вибухову речовину у термоси і додатково начинив їх шурупами.

Вибухівка, начинена шурупами. Фото: СБУ

Після підриву автівки військового агентки мали готувати новий теракт біля будівлі поліції, але правоохоронці зірвали ворожі плани.

Яке покарання чекає на підозрюваних

Правоохоронці провели обшуки у затриманих і вилучили там дві вибухівки та мобільні телефони з доказами співпраці з російським ГРУ. Усім повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Затримання агентки РФ. Фото: СБУ

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно російський агент влаштував вибухи у Харкові та полював на посадовців. Його затримали.

Також ми повідомляли, що 4 квітня у Дніпрі підірвали автомобіль посадовця. Згодом він помер у лікарні.