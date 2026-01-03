Гордон считает, что Путин болен или же в Новый год выступил его ИИ-двойник

Дмитро Гордон. Фото: Gordonua

Глава Кремля Владимир Путин в своем новогоднем обращении вызвал много разных мнений. Не исключено, что вместо Путина выступил его ИИ-двойник или же реальный Путин серьезно болен.

Об в эфире Вечір.LIVE заявил украинский журналист Дмитрий Гордон.

Что сказал Гордон о Путине

"Это невероятная история, когда вместо привычного Путина появляется искусственно-интеллектный Путин. То есть здесь два варианта. Или он заболел под Новый год, ну, с таким насморком и кашлем конкретным... (Или — Ред.) чтобы он не гнусавил, прибегли к такому искусственному интеллекту... Или, может, он не в настроении, может еще что-то, черт его знает", — сказал журналист.

Гордон отметил, что очень внимательно следит за Путиным — его внешним видом, движениями, мимикой, и даже способностью стоять.

"Ведь его ноги, которыми он сучит периодически, которые танцуют, танец, независимо от него, они тоже о многом говорят. Вот я смотрю, вот он награждает, допустим, своих придворных шутов типа, там, Соловьева и Канделаки... Вот я смотрю, он стоит, а он стоять не может. Он все время… сгибаются колени у него, подгибаются колени", — отметил известный шоумен.

Дмитрий добавил, что если Путин не может стоить, что с ним явно что-то происходит. Кроме того, Гордон подчеркнул, что когда миллиону людей желают Путину уйти в мир иной, то это не может не отразиться на том, кому это желают.

Напомним, что Путин в своем новогоднем обращении к россиянам снова использовал пропагандистскую риторику, оправдывая войну против Украины. В своем обращении он призвал сограждан поддерживать ее продолжение.

Отметим, что перед Новым годом в РФ начали разносить фейк о том, что украинские дроны пытались якобы атаковать резиденцию Путина. Однако разведка США этого не подтвердила.