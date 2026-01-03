Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Гордон допустил, что в Новый год вместо Путина был его ИИ-двойник

Гордон допустил, что в Новый год вместо Путина был его ИИ-двойник

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 05:02
Гордон считает, что Путин болен или же в Новый год выступил его ИИ-двойник
Дмитро Гордон. Фото: Gordonua

Глава Кремля Владимир Путин в своем новогоднем обращении вызвал много разных мнений. Не исключено, что вместо Путина выступил его ИИ-двойник или же реальный Путин серьезно болен.

Об в эфире Вечір.LIVE заявил украинский журналист Дмитрий Гордон.

Реклама
Читайте также:

Что сказал Гордон о Путине

"Это невероятная история, когда вместо привычного Путина появляется искусственно-интеллектный Путин. То есть здесь два варианта. Или он заболел под Новый год, ну, с таким насморком и кашлем конкретным... (Или — Ред.) чтобы он не гнусавил, прибегли к такому искусственному интеллекту... Или, может, он не в настроении, может еще что-то, черт его знает", — сказал журналист.

Гордон отметил, что очень внимательно следит за Путиным — его внешним видом, движениями, мимикой, и даже способностью стоять.

"Ведь его ноги, которыми он сучит периодически, которые танцуют, танец, независимо от него, они тоже о многом говорят. Вот я смотрю, вот он награждает, допустим, своих придворных шутов типа, там, Соловьева и Канделаки... Вот я смотрю, он стоит, а он стоять не может. Он все время… сгибаются колени у него, подгибаются колени", — отметил известный шоумен.

Дмитрий добавил, что если Путин не может стоить, что с ним явно что-то происходит. Кроме того, Гордон подчеркнул, что когда миллиону людей желают Путину уйти в мир иной, то это не может не отразиться на том, кому это желают.

Напомним, что Путин в своем новогоднем обращении к россиянам снова использовал пропагандистскую риторику, оправдывая войну против Украины. В своем обращении он призвал сограждан поддерживать ее продолжение.

Отметим, что перед Новым годом в РФ начали разносить фейк о том, что украинские дроны пытались якобы атаковать резиденцию Путина. Однако разведка США этого не подтвердила.

владимир путин болезнь Дмитрий Гордон Новый год искусственный интеллект Новый год 2026
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации