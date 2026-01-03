Гордон вважає, що Путін хворий або ж у Новий рік виступив його ШІ-двійник

Дмитро Гордон. Фото: Gordonua

Глава Кремля Володимир Путін у своєму новорічному зверненні викликав багато різних думок. Не виключено, що замість Путіна виступив його ШІ-двійник або ж реальний Путін серйозно хворий.

Про це в ефірі Вечір.LIVE заявив український журналіст Дмитро Гордон.

Що сказав Гордон про Путіна

"Це неймовірна історія, коли замість звичного Путіна з'являється штучно-інтелектуальний Путін. Тобто тут два варіанти. Або він захворів під Новий рік, ну, з таким нежитем і кашлем конкретним... (Або — Ред.) щоб він не гугнявив, вдалися до такого штучного інтелекту... Або, може, він не в настрої, може ще щось, чорт його знає", — сказав журналіст.

Гордон зазначив, що дуже уважно стежить за Путіним - його зовнішнім виглядом, рухами, мімікою і навіть здатністю стояти.

"Адже його ноги, якими він соває періодично, які танцюють, танець, незалежно від нього, вони теж багато про що говорять. Ось я дивлюся, ось він нагороджує, припустимо, своїх придворних блазнів на кшталт, там, Соловйова і Канделакі... Ось я дивлюся, він стоїть, а він стояти не може. Він весь час... згинаються коліна в нього, підгинаються коліна", — зазначив відомий шоумен.

Дмитро додав, що якщо Путін не може стояти, то з ним явно щось відбувається. Крім того, Гордон наголосив, що коли мільйону людей бажають Путіну піти в інший світ, то це не може не позначитися на тому, кому це бажають.

Нагадаємо, що Путін у своєму новорічному зверненні до росіян знову використав пропагандистську риторику, виправдовуючи війну проти України. У своєму зверненні він закликав співгромадян підтримувати її продовження.

Зазначимо, що перед Новим роком у РФ почали розносити фейк про те, що українські дрони намагалися нібито атакувати резиденцію Путіна. Однак розвідка США цього не підтвердила.