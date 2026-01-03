Відео
Гордон вважає, що в Новий рік замість Путіна був його ШІ-двійник

Гордон вважає, що в Новий рік замість Путіна був його ШІ-двійник

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 05:02
Гордон вважає, що Путін хворий або ж у Новий рік виступив його ШІ-двійник
Дмитро Гордон. Фото: Gordonua

Глава Кремля Володимир Путін у своєму новорічному зверненні викликав багато різних думок. Не виключено, що замість Путіна виступив його ШІ-двійник або ж реальний Путін серйозно хворий.

Про це в ефірі Вечір.LIVE заявив український журналіст Дмитро Гордон.

Читайте також:

Що сказав Гордон про Путіна

"Це неймовірна історія, коли замість звичного Путіна з'являється штучно-інтелектуальний Путін. Тобто тут два варіанти. Або він захворів під Новий рік, ну, з таким нежитем і кашлем конкретним... (Або — Ред.) щоб він не гугнявив, вдалися до такого штучного інтелекту... Або, може, він не в настрої, може ще щось, чорт його знає", — сказав журналіст.

Гордон зазначив, що дуже уважно стежить за Путіним - його зовнішнім виглядом, рухами, мімікою і навіть здатністю стояти.

"Адже його ноги, якими він соває періодично, які танцюють, танець, незалежно від нього, вони теж багато про що говорять. Ось я дивлюся, ось він нагороджує, припустимо, своїх придворних блазнів на кшталт, там, Соловйова і Канделакі... Ось я дивлюся, він стоїть, а він стояти не може. Він весь час... згинаються коліна в нього, підгинаються коліна", — зазначив відомий шоумен.

Дмитро додав, що якщо Путін не може стояти, то з ним явно щось відбувається. Крім того, Гордон наголосив, що коли мільйону людей бажають Путіну піти в інший світ, то це не може не позначитися на тому, кому це бажають.

Нагадаємо, що Путін у своєму новорічному зверненні до росіян знову використав пропагандистську риторику, виправдовуючи війну проти України. У своєму зверненні він закликав співгромадян підтримувати її продовження.

Зазначимо, що перед Новим роком у РФ почали розносити фейк про те, що українські дрони намагалися нібито атакувати резиденцію Путіна. Однак розвідка США цього не підтвердила.

володимир путін хвороба Дмитро Гордон Новий рік штучний інтелект Новий рік 2026
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
