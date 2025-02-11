Мексиканский залив получил новое название — как переименовали

Google Maps на смартфоне. Иллюстративное фото: thesun

Google Maps изменил название Мексиканского залива на Американский. Для жителей Мексики останется старое название, а в других странах будут отображаться оба варианта.

Об этом сообщает USA Today.

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Изменение названия Мексиканского залива

Google изменил название Мексиканского залива — для пользователей в США он теперь отображается как Американский залив.

Для жителей Мексики останется старое название, а в других странах будут отображаться оба варианта. В то же время новая версия подается в скобках.

Мексиканский залив на карте. Фото: скриншот

"Когда официальные названия отличаются в разных странах, пользователи карт видят официальное местное название. Все в остальном мире видят оба названия. Это касается и этого случая", — объясняли ранее в Google.

Компания заявила, что обновит свой сервис Google Maps, как только названия будут обновлены в информационной системе географических названий правительства США.

Напомним, 7 января Дональд Трамп заявил, что хочет переименовать Мексиканский залив.

Кроме того, он отметил необходимость заключения соглашения о присоединении Гренландии к Соединенным Штатам.