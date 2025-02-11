Мексиканська затока отримала нову назву — як перейменували

Google Maps на смартфоні. Ілюстративне фото: thesun

Google Maps змінив назву Мексиканської затоки на Американську. Для мешканців Мексики залишиться стара назва, а в інших країнах відображатимуться обидва варіанти.

Про це повідомляє USA Today.

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Зміна назви Мексиканської затоки

Google змінив назву Мексиканської затоки — для користувачів у США вона тепер відображається як Американська затока.

Для мешканців Мексики залишиться стара назва, а в інших країнах відображатимуться обидва варіанти. Водночас нова версія подається у дужках.

Мексиканська затока на мапі. Фото: скриншот

"Коли офіційні назви відрізняються в різних країнах, користувачі карт бачать офіційну місцеву назву. Усі в решті світу бачать обидві назви. Це стосується і цього випадку", — пояснювали раніше у Google.

Компанія заявила, що оновить свій сервіс Google Maps, щойно назви будуть оновлені в інформаційній системі географічних назв уряду США.

Нагадаємо, 7 січня Дональд Трамп заявив, що хоче перейменувати Мексиканську затоку.

Крім того, він наголосив на необхідності укладення угоди щодо приєднання Гренландії до Сполучених Штатів.