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Google перейменував Мексиканську затоку — як тепер називається

11 лютого 2025 11:28
Карина Приходько - Редактор
Мексиканська затока отримала нову назву — як перейменували
Google Maps на смартфоні. Ілюстративне фото: thesun
Карина Приходько - Редактор

Google Maps змінив назву Мексиканської затоки на Американську. Для мешканців Мексики залишиться стара назва, а в інших країнах відображатимуться обидва варіанти. 

Про це повідомляє USA Today.

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Зміна назви Мексиканської затоки

Google змінив назву Мексиканської затоки — для користувачів у США вона тепер відображається як Американська затока.

Для мешканців Мексики залишиться стара назва, а в інших країнах відображатимуться обидва варіанти. Водночас нова версія подається у дужках.

Мексиканська затока
Мексиканська затока на мапі. Фото: скриншот

"Коли офіційні назви відрізняються в різних країнах, користувачі карт бачать офіційну місцеву назву. Усі в решті світу бачать обидві назви. Це стосується і цього випадку", — пояснювали раніше у Google. 

Компанія заявила, що оновить свій сервіс Google Maps, щойно назви будуть оновлені в інформаційній системі географічних назв уряду США.

Нагадаємо, 7 січня Дональд Трамп заявив, що хоче перейменувати Мексиканську затоку

Крім того, він наголосив на необхідності укладення угоди щодо приєднання Гренландії до Сполучених Штатів.

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