МИД Италии не ожидает завершения войны до конца года

Глава МИД Италии сделал прогноз относительно завершения войны
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что война России против Украины вряд ли завершится до конца 2025 года. Он также рассказал о назначении нового посла Италии в России и прокомментировал перспективы мирного урегулирования.
Об этом сообщает Corriere Della Sera.
Прогноз итальянского министра
Итальянское правительство обновило свою дипломатическую миссию в Москве, назначив нового посла Стефано Бельтраме. Он ранее занимал должность посла в Вене, а сейчас является советником министра экономики и финансов Джанкарло Джорджетти.
"Война не закончится так быстро, как некоторые люди говорили и верили... Не хочу быть пессимистом, но трудно ожидать, что в Украине удастся достичь переговорного решения до конца года", — заявил Таяни.
Таяни отметил, что в случае продолжения агрессивной политики России придется вводить новые санкции.
