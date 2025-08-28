МИД Италии не ожидает завершения войны до конца года

Антонио Таяни. Фото: The Times of Israel

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что война России против Украины вряд ли завершится до конца 2025 года. Он также рассказал о назначении нового посла Италии в России и прокомментировал перспективы мирного урегулирования.

Об этом сообщает Corriere Della Sera.

Прогноз итальянского министра

Итальянское правительство обновило свою дипломатическую миссию в Москве, назначив нового посла Стефано Бельтраме. Он ранее занимал должность посла в Вене, а сейчас является советником министра экономики и финансов Джанкарло Джорджетти.

"Война не закончится так быстро, как некоторые люди говорили и верили... Не хочу быть пессимистом, но трудно ожидать, что в Украине удастся достичь переговорного решения до конца года", — заявил Таяни.

Таяни отметил, что в случае продолжения агрессивной политики России придется вводить новые санкции.

