Главная Новости дня Глава МИД Италии сделал прогноз относительно завершения войны

Глава МИД Италии сделал прогноз относительно завершения войны

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 21:48
МИД Италии не ожидает завершения войны до конца года
Антонио Таяни. Фото: The Times of Israel

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что война России против Украины вряд ли завершится до конца 2025 года. Он также рассказал о назначении нового посла Италии в России и прокомментировал перспективы мирного урегулирования.

Об этом сообщает Corriere Della Sera.

Прогноз итальянского министра

Итальянское правительство обновило свою дипломатическую миссию в Москве, назначив нового посла Стефано Бельтраме. Он ранее занимал должность посла в Вене, а сейчас является советником министра экономики и финансов Джанкарло Джорджетти.

"Война не закончится так быстро, как некоторые люди говорили и верили... Не хочу быть пессимистом, но трудно ожидать, что в Украине удастся достичь переговорного решения до конца года", — заявил Таяни.

Таяни отметил, что в случае продолжения агрессивной политики России придется вводить новые санкции.

Напомним, что Италия запустила новый поезд в Германию на время проведения Октоберфеста. Пассажиры этого маршрута имеют возможность попробовать различные сорта пива прямо во время путешествия.

Ранее мы также информировали, что в Италии состоялось предварительное заседание по делу гражданина Украины, которого немецкая прокуратура подозревает в координации диверсии на газопроводе "Северный поток 2" в сентябре 2022 года.

Италия МИД Украина война в Украине війна Россия
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
