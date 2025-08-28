Відео
Голова МЗС Італії зробив прогноз щодо завершення війни

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 21:48
МЗС Італії не очікує завершення війни до кінця року
Антоніо Таяні. Фото: The Times of Israel

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що війна Росії проти України навряд чи завершиться до кінця 2025 року. Він також розповів про призначення нового посла Італії в Росії та прокоментував перспективи мирного врегулювання.

Про це повідомляє Corriere Della Sera.

Читайте також:

Прогноз італійського міністра

Італійський уряд оновив свою дипломатичну місію в Москві, призначивши нового посла Стефано Бельтраме. Він раніше обіймав посаду посла у Відні, а нині є радником міністра економіки та фінансів Джанкарло Джорджетті. 

"Війна не закінчиться так швидко, як деякі люди говорили та вірили... Не хочу бути песимістом, але важко очікувати, що в Україні вдасться досягти переговорного рішення до кінця року", — заявив Таяні.

Таяні зауважив, що у разі продовження агресивної політики Росії доведеться запроваджувати нові санкції.

Нагадаємо, що Італія запустила новий потяг до Німеччини на час проведення Октоберфесту. Пасажири цього маршруту мають можливість скуштувати різні сорти пива просто під час подорожі.

Раніше ми також інформували, що в Італії відбулося попереднє засідання у справі громадянина України, якого німецька прокуратура підозрює в координації диверсії на газопроводі "Північний потік 2" у вересні 2022 року. 

Італія МЗС Україна війна в Україні війна Росія
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
