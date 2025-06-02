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Глава делегации РФ в Стамбуле сделал заявление о детях из Украины

2 июня 2025 18:25
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Похищение Россией украинских детей — Мединский заявил, что в списке вывезенных 339 фамилий
Владимир Мединский. Фото: росСМИ
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В списке вывезенных в Россию украинских детей насчитывается 339 фамилий. Их не похищали, а "эвакуировали".

Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский после переговоров в Стамбуле в понедельник, 2 июня.

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Комментируя тему незаконного вывоза детей в Россию, Мединский заявил, что их якобы не похищали, а "эвакуировали".

По словам помощника российского диктатора Владимира Путина, если у ребенка есть семья — его возвращают обратно.

"Все семьи воссоединятся, это вопрос чести", — сказал он.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что 2 июня Украина во время переговоров в Стамбуле официально передала российской стороне список похищенных детей, которых нужно вернуть.

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