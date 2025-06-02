Викрадення Росією українських дітей — Мединський заявив, що у списку вивезених 339 прізвищ

Володимир Мединський. Фото: росЗМІ

У списку вивезених до Росії українських дітей нараховується 339 прізвищ. Їх не викрадали, а "евакуювали".

Про це заявив голова російської делегації Володимир Мединський після переговорів у Стамбулі в понеділок, 2 червня.

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Коментуючи тему незаконного вивезення дітей до Росії, Мединський заявив, що їх нібито не викрадали, а "евакуювали".

За словами помічника російського диктатора Володимира Путіна, якщо в дитини є родина — її повертають назад.

"Всі сім'ї возз'єднаються, це питання честі", — сказав він.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що 2 червня Україна під час переговорів у Стамбулі офіційно передала російській стороні список викрадених дітей, яких потрібно повернути.