СМИ Голос Америки прекращает существование после 80 лет вещания

Офис "Голос Америки". Фото: REUTERS/Annabelle Gordon

На этой неделе все штатные сотрудники информационной службы "Голос Америки" могут получить уведомление об увольнении. По словам нескольких сотрудников, знакомых с ситуацией, массовое увольнение вероятно станет финальной точкой в истории сети, которая более 80 лет вещала в мире, начиная с противодействия нацистской пропаганде во времена Второй мировой войны.

Об этом сообщает Politico.

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В начале мая администрация Дональда Трампа уже сократила около 600 подрядчиков. На этот раз речь идет об оставшихся 800 штатных работников. Собеседники издания Politico отмечают, что кадровые службы Агентства глобальных медиа США (USAGM), к которому принадлежит "Голос Америки", готовятся отправить сообщение уже в ближайшие дни.

По оценке одного из руководителей "Голоса Америки", такие действия фактически могут означать полное прекращение работы международной вещательной службы. Несмотря на обращение профсоюза, переговоров о процедурах сокращения до сих пор не произошло, что может нарушать коллективный договор.

О предстоящих увольнениях стало понятно 15 марта, когда президент Трамп подписал указ, которым приказал ликвидировать "Голос Америки" в максимально возможном объеме в соответствии с действующим законодательством. Он неоднократно обвинял медиа в предвзятости и называл его "Голосом радикальной Америки".

Несмотря на попытки обжаловать закрытие в суде на основании Первой поправки к Конституции США, на прошлой неделе федеральный апелляционный суд отказался останавливать действия администрации Дональда Трампа. Часть сотрудников временно вернулась к работе, однако, как считается, это было лишь попыткой "сохранить юридическую оболочку организации". На сайте "Голоса Америки" последний материал опубликован еще 15 марта.

Последние новости на сайте. Фото: скриншот

Работники не скрывают пессимизма относительно будущего. Руководитель бюро в Белом доме Пэтси Видакусвара, одна из истцов в судебном процессе, отметила: "Даже если организация каким-то образом сможет выжить в какой-то форме, нашей редакции понадобятся годы, чтобы преодолеть травму от нападения только за то, что мы выполняем свою работу. Я не знаю, как мы сможем вернуться к нашему мандату — сообщать факты без страха или приверженности".

Напомним, администрация Дональда Трампа продолжает притеснять работу журналистов в США. Так недавно министр обороны США Пит Гегсет приказал запретить работникам медиа въезд в большинство штаб-квартир Министерства обороны.

Также добавим, что ранее работников медиа "Голоса Америки" отправили в вынужденные отпуска - в мае к ним начали приходить первые письма о сокращении.