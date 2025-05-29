ЗМІ Голос Америки припиняє існування після 80 років мовлення

Офіс "Голос Америки". Фото: REUTERS/Annabelle Gordon

Цього тижня всі штатні працівники інформаційної служби "Голос Америки" можуть отримати повідомлення про звільнення. За словами кількох співробітників, знайомих із ситуацією, масове звільнення, ймовірно, стане фінальною крапкою в історії мережі, що понад 80 років вела мовлення у світі, починаючи з протидії нацистській пропаганді у часи Другої світової війни.

Про це повідомляє Politico.

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На початку травня адміністрація Дональда Трампа вже скоротила близько 600 підрядників. Цього разу йдеться про решту 800 штатних працівників. Співрозмовники видання Politico зазначають, що кадрові служби Агентства глобальних медіа США (USAGM), до якого належить "Голос Америки", готуються надіслати повідомлення вже найближчими днями.

За оцінкою одного з керівників "Голосу Америки", такі дії фактично можуть означати повне припинення роботи міжнародної мовної служби. Попри звернення профспілки, переговорів щодо процедур скорочення досі не відбулося, що може порушувати колективний договір.

Про майбутні звільнення стало зрозуміло 15 березня, коли президент Трамп підписав указ, яким наказав ліквідувати "Голос Америки" у максимально можливому обсязі відповідно до чинного законодавства. Він неодноразово звинувачував медіа в упередженості та називав його "Голосом радикальної Америки".

Попри спроби оскаржити закриття в суді на підставі Першої поправки до Конституції США, минулого тижня федеральний апеляційний суд відмовився зупиняти дії адміністрації Дональда Трампа. Частина співробітників тимчасово повернулася до роботи, однак, як вважається, це було лише спробою "зберегти юридичну оболонку організації". На сайті "Голосу Америки" останній матеріал опублікований ще 15 березня.

Останні новини на сайті. Фото: скриншот

Працівники не приховують песимізму щодо майбутнього. Керівниця бюро в Білому домі Петсі Відакусвара, одна з позивачів у судовому процесі, зазначила: "Навіть якщо організація якимось чином зможе вижити в якійсь формі, нашій редакції знадобляться роки, щоб подолати травму від нападу лише за те, що ми виконуємо свою роботу. Я не знаю, як ми зможемо повернутися до нашого мандату — повідомляти факти без страху чи прихильності".

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа продовжує утискати роботу журналістів в США. Так нещодавно міністр оборони США Піт Гегсет наказав заборонити працівникам медіа в'їзд до більшості штаб-квартир Міністерства оборони.

Також додамо, що раніше працівників медіа "Голосу Америки" відправили у вимушені відпустки — в травні до них почали приходити перші листи про скорочення.