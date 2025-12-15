Видео
Главная Новости дня Голливудского режиссера и его жену нашли мертвыми

Голливудского режиссера и его жену нашли мертвыми

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 09:25
Роб Райнер и его жена погибли — что случилось
Роб Райнер и его жена Мишель Райнер. Фото: dailymail.co.uk

Голливудского актера и режиссера Роба Райнера и его жену Мишель 14 декабря нашли мертвыми в их доме в Лос-Анджелесе. Смерть расследуется как вероятное убийство.

Об этом сообщили CNN и Associated Press.

Смерть Роба Райнера и его жены

"С глубокой скорбью сообщаем о трагической гибели Мишель и Роба Райнер. Мы потрясены этой внезапной потерей и просим о соблюдении конфиденциальности в это невероятно трудное время", — заявил представитель семьи.

Известно, что около полуночи по европейскому времени пожарная служба города получила вызов с просьбой о медицинской помощи к дому на Чадборн-аваню. Это элитный район города, в котором проживают многие знаменитости.

Незадолго полиция заявила, что в доме нашли двух погибших — 78-летнего Роба Райнера и его 68-летнюю жену Мишель. Правоохранители назвали их смерть "очевидным убийством", оба получили ножевые ранения.

Журнал People со ссылкой на источники сообщал, что к убийству супругов может быть причастен их сын Ник. В материале отметили, что он много лет борется с наркотической зависимостью, которая началась еще в подростковом возрасте.

Отмечается, что Роб и Мишель поженились в 1989 году и имеют троих детей: Джейка, Ника и Роми.

Роб Райнер — известный голливудский режиссер, которые снял ряд популярных лент. Среди них: "Принцесса-невеста", "Когда Гарри встретил Салли" и "Это спинномозговая пункция". До того, как стать режиссером, он и сам снимался в кино, в частности в комедии "Все в семье".

Напомним, 14 декабря в Сиднее произошла стрельба во время празднования Хануки. В результате теракта погибли по меньшей мере 11 человек, а еще несколько десятков получили ранения.

В тот же день стрельба произошла на территории Браунского университета США. Неизвестный убил девять человек, а еще девять человек ранил.

смерть убийство полиция Голливуд режиссер
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
