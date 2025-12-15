Роб Райнер та його дружина загинули — що трапилося

Роб Райнер та його дружина Мішель Райнер. Фото: dailymail.co.uk

Голлівудського актора та режисера Роба Райнера та його дружину Мішель 14 грудня знайшли мертвими у їхньому будинку в Лос-Анджелесі. Смерть розслідується як імовірне вбивство.

Про це повідомили CNN та Associated Press.

Смерть Роба Райнера та його дружини

"З глибоким сумом повідомляємо про трагічну загибель Мішель і Роба Райнер. Ми вражені цією раптовою втратою і просимо про дотримання конфіденційності в цей неймовірно важкий час", — заявив представник сім'ї.

Відомо, що близько опівночі за європейським часом пожежна служба міста отримала виклик з проханням про медичну допомогу до будинку на Чадборн-аваню. Це елітний район міста, в якому проживають багато знаменитостей.

Незадовго поліція заявила, що в будинку знайшли двох загиблих — 78-річного Роба Райнера та його 68-річну дружину Мішель. Правоохоронці назвали їхню смерть "очевидним вбивством", обоє отримали ножові поранення.

Журнал People з посиланням на джерела повідомляв, що вбивства подружжя може бути причетним їхній син Нік. У матеріалі наголосили, що він багато років бореться з наркотичною залежністю, яка почалася ще в підлітковому віці.

Зазначається, що Роб і Мішель одружилися 1989 року і мають трьох дітей: Джейка, Ніка і Ромі.

Роб Райнер — відомий голлівудський режисер, які зняв низку популярних стрічок. Серед них: "Принцеса-наречена", "Коли Гаррі зустрів Саллі" та "Це спинномозкова пункція". До того, як стати режисером, він і сам знімався в кіно, зокрема в комедії "Усі в родині".

