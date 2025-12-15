Відео
Головна Новини дня Голлівудського режисера та його дружину знайшли мертвими

Голлівудського режисера та його дружину знайшли мертвими

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 09:25
Роб Райнер та його дружина загинули — що трапилося
Роб Райнер та його дружина Мішель Райнер. Фото: dailymail.co.uk

Голлівудського актора та режисера Роба Райнера та його дружину Мішель 14 грудня знайшли мертвими у їхньому будинку в Лос-Анджелесі. Смерть розслідується як імовірне вбивство.

Про це повідомили CNN та Associated Press.

Читайте також:

Смерть Роба Райнера та його дружини

"З глибоким сумом повідомляємо про трагічну загибель Мішель і Роба Райнер. Ми вражені цією раптовою втратою і просимо про дотримання конфіденційності в цей неймовірно важкий час", — заявив представник сім'ї. 

Відомо, що близько опівночі за європейським часом пожежна служба міста отримала виклик з проханням про медичну допомогу до будинку на Чадборн-аваню. Це елітний район міста, в якому проживають багато знаменитостей. 

Незадовго поліція заявила, що в будинку знайшли двох загиблих — 78-річного Роба Райнера та його 68-річну дружину Мішель. Правоохоронці назвали їхню смерть "очевидним вбивством", обоє отримали ножові поранення. 

Журнал People з посиланням на джерела повідомляв, що вбивства подружжя може бути причетним їхній син Нік. У матеріалі наголосили, що він багато років бореться з наркотичною залежністю, яка почалася ще в підлітковому віці. 

Зазначається, що Роб і Мішель одружилися 1989 року і мають трьох дітей: Джейка, Ніка і Ромі. 

Роб Райнер — відомий голлівудський режисер, які зняв низку популярних стрічок. Серед них: "Принцеса-наречена", "Коли Гаррі зустрів Саллі" та "Це спинномозкова пункція". До того, як стати режисером, він і сам знімався в кіно, зокрема в комедії "Усі в родині".

Нагадаємо, 14 грудня в Сіднеї трапилася стрілянина під час святкування Хануки. Внаслідок теракту загинули щонайменше 11 людей, а ще кілька десятків отримали поранення. 

Того ж дня стрілянина трапилася на території Браунського університету США. Невідомий вбив дев'ятьох людей, а ще дев'ятеро осіб поранив. 

смерть вбивство поліція Голлівуд режисер
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
