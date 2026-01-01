Видео
Главная Новости дня Голливудский актер поздравил Украину с Новым годом

Голливудский актер поздравил Украину с Новым годом

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 11:47
Роберт де Ниро поздравил Украину с Новым годом
Голливудский актер Роберт Де Ниро. Фото: Getty Images

Голливудский актер Роберт Де Ниро поздравил Украину с Новым годом. Он пожелал украинцам обрести в новом году долгожданный покой, свободу и личную безопасность.

Соответствующее видео появилось в Instagram актера.

Читайте также:

Поздравление Де Ниро для Украины

Де Ниро с теплыми словами обратился к украинцам, поздравив с новогодними праздниками. Он от имени своей семьи пожелал нам долгожданного спокойствия, свободы и личной безопасности.

"В этот праздничный сезон мы с моей семьей желаем вам благополучия, радости, безопасности, свободы и мира. С любовью. Слава Украине!" — сказал актер.

Отметим, голливудский актер и режиссер неоднократно публично поддерживал Украину и открыто осуждал агрессию РФ. С 2024 года он — один из послов платформы United24.

Напомним, ранее украинцев с Новым годом поздравил Кирилл Буданов. Он отметил, что мы — образец для всего мира.

Также к гражданам обратился Владимир Зеленский. Он подчеркнул преданность и стойкость украинцев и поблагодарил ВСУ.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
