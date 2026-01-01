Новый год — Буданов поздравил украинцев с праздником

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Украинское государство достойно вступает в 2026 год. За эти 365 дней мы продолжили самоотверженную борьбу и противостояние с российским агрессором.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в своем новогоднем поздравлении 1 января.

Поздравление Буданова с Новым годом

Буданов заявил, что сейчас наша очередь в эстафете борьбы поколений украинской нации за свободу. По его словам, мы сохраняем уверенное движение благодаря нашей сплоченности, ответственности и любви, вопреки все более сильным ветрам хаотизации мира, эрозии остатков международного права, коллапса старого строя.

"Мы — образец для всего мира. Пример того, как стоит стоять на своем, как биться, а не сокрушаться, как не риторикой, а делом защищать ценности свободы и демократии, как жить на Земле без инфантильных ожиданий, по-взрослому воспринимать действительность, не мириться со злом, а уничтожать его", — сказал глава ГУР.

Он пожелал всем в Новом году сил, решимости и стойкости — тем, кто сражается, работает и помогает нашей армии, кто чинит разрушенное, кто лечит и заботится, кто учится, кто творит, кто бережет, кто ждет кого-то дорогого сердцу.

"Мы есть друг у друга, нас объединяет вековое стремление украинского народа жить в мире и безопасности в своем государстве. Это требует тяжелых усилий и воли, и мы способны справиться — мы доказали и доказываем это каждый день. Пусть нашими компасами и маяками остаются поступки настоящих Героев Украины — украинских воинов. Честь и слава всем!" — подчеркнул глава ГУР.

Напомним, ранее Буданов назвал наиболее благоприятный месяц для мирного соглашения. Им может стать февраль.

Кроме того, он предупредил, что российские удары по энергетике Украины продолжатся. Россияне вышли на высокие показатели производства ракет и дронов.