Где в мире уже наступил Новый год 2026 — перечень стран

Новогодняя вечеринка. Фото: Freepik

Новый 2026 год шагает по планете, постепенно охватывая разные часовые пояса — от тихоокеанских островов до Америки. Пока в Украине продолжаются последние приготовления, в мире уже началась большая новогодняя эстафета.

Новини.LIVE рассказывает, где и когда встречают 2026 год на планете.

Реклама

Читайте также:

Как встречают Новый год в мире

Празднование Нового года традиционно стартовало с самых восточных точек планеты. Первыми его встретили жители островов Лайн — архипелага из 11 коралловых островов в Тихом океане, в который входит Остров Рождества и часть государства Кирибати. Там Новый год наступил в 12:00 31 декабря по киевскому времени.

В 13:00 по Киеву, праздничные события начнутся в Новой Зеландии, в частности на острове Чатем, а также на отдельных научных станциях в Антарктиде. В 14:00 Новый год дойдет до Дальнего Востока России, включая Камчатку.

Между 14:30 и 15:00 по киевскому времени празднование стартует в Австралии. В 17:00 — в Японии и Южной Корее, после чего Новый год начнут встречать Китай и Индонезия, а затем — Индия. В 20:00 по Киеву Новый год наступит в Армении, Азербайджане и Грузии, а в 23:00 — в Турции.

В полночь Новый год встретит Украина вместе с Румынией, Грецией, Израилем и Финляндией. В 01:00 1 января празднование охватит страны Западной и Центральной Европы, а также часть Африки. В 05:00 по киевскому времени Новый год наступит в Бразилии, в 07:00 — в Восточной Канаде, странах Карибского бассейна и США, в частности в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Позднее всего Новый 2026 год встретят жители Самоа — в 13:00 1 января по киевскому времени.

В Украине празднование происходит в условиях военного положения. Поэтому в Национальной полиции напомнили правила безопасности во время празднования.

А также в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в новогоднюю ночь.