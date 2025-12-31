Де у світі вже настав Новий рік 2026 — перелік країн

Новорічна вечірка. Фото: Freepik

Новий 2026 рік крокує планетою, поступово охоплюючи різні часові пояси — від тихоокеанських островів до Америки. Поки в Україні тривають останні приготування, у світі вже розпочалася велика новорічна естафета.

Новини.LIVE розповідає, де та коли зустрічають 2026 рік на планеті.

Як зустрічають Новий рік у світі

Святкування Нового року традиційно стартувало з найсхідніших точок планети. Першими його зустріли мешканці островів Лайн — архіпелагу з 11 коралових островів у Тихому океані, до якого входить Острів Різдва та частина держави Кірібаті. Там Новий рік настав о 12:00 31 грудня за київським часом.

О 13:00 за Києвом, святкові події почнуться у Новій Зеландії, зокрема на острові Чатем, а також на окремих наукових станціях в Антарктиді. О 14:00 Новий рік дійде до Далекого Сходу Росії, включно з Камчаткою.

Між 14:30 та 15:00 за київським часом святкування стартує в Австралії. О 17:00 — в Японії та Південній Кореї, після чого Новий рік почнуть зустрічати Китай та Індонезія, а згодом — Індія. О 20:00 за Києвом Новий рік настане у Вірменії, Азербайджані та Грузії, а о 23:00 — у Туреччині.

Опівночі Новий рік зустріне Україна разом із Румунією, Грецією, Ізраїлем та Фінляндією. О 01:00 1 січня святкування охопить країни Західної та Центральної Європи, а також частину Африки. О 05:00 за київським часом Новий рік настане у Бразилії, о 07:00 — у Східній Канаді, країнах Карибського басейну та США, зокрема у Вашингтоні та Нью-Йорку.

Найпізніше Новий 2026 рік зустрінуть мешканці Самоа — о 13:00 1 січня за київським часом.

В Україні святкування відбувається в умовах воєнного стану. Тому у Національній поліції нагадали правила безпеки під час святкування.

А також в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в новорічну ніч.