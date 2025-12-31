Феєрверки на Новий рік — що можна використовувати на свята

Бенгальський вогник в руках. Ілюстративне фото: freepik

У новорічну ніч в Україні заборонено запускати феєрверки і винятків для цього не можна. Водночас дозволені хлопавки та бенгальські вогні.

Про це повідомила заступниця начальника Департаменту комунікації Національної поліції України Вікторія Пономарьова в ефірі телемарафону.

Реклама

Читайте також:

У новорічну ніч дозволені лише хлопавки та бенгальські вогні

"В Україні діють законодавчі обмеження щодо обігу та використання піротехніки. Вони запроваджені з міркувань безпеки громадян і є обов'язковими на всій території нашої держави... Заборонено використання салютів, феєрверків та петард. Заборона діє постійно та не має територіальних винятків. При цьому дозволяється застосування бенгальських вогнів, чи хлопавок", — наголосила Пономарьова.

Вона нагадала, що за запуск феєрверків можна отримати адміністративну чи кримінальну відповідальність. За порушення правил дотримання тиші та захисту населення від шкідливого впливу шуму загрожує попередження або штраф від 85 до 510 грн. Використання піротехніки може бути кваліфіковане як хуліганство — це вже штраф від 17 тис. до 34 тис. грн.

Нагадаємо, раніше ми писали, як українці святкували Новий рік 100 років тому. Традиційним символом свята стало олів'є, оселедець під шубою та холодець.

Крім того, Гідрометцентр обіцяє на Новий рік погоду, якої не було 10 років. Протягом усієї доби буде справжня зима з невеликим снігом та рвучким вітром.