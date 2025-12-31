Фейерверки на Новый год — что можно использовать на праздники

Бенгальский огонек в руках. Иллюстративное фото: freepik

В новогоднюю ночь в Украине запрещено запускать фейерверки и исключений для этого нельзя. В то же время разрешены хлопушки и бенгальские огни.

Об этом сообщила заместитель начальника Департамента коммуникации Национальной полиции Украины Виктория Пономарева в эфире телемарафона.

В новогоднюю ночь разрешены только хлопушки и бенгальские огни

"В Украине действуют законодательные ограничения по обороту и использованию пиротехники. Они введены из соображений безопасности граждан и являются обязательными на всей территории нашего государства... Запрещено использование салютов, фейерверков и петард. Запрет действует постоянно и не имеет территориальных исключений. При этом разрешается применение бенгальских огней, или хлопушек", — отметила Пономарева.

Она напомнила, что за запуск фейерверков можно получить административную или уголовную ответственность. За нарушение правил соблюдения тишины и защиты населения от вредного воздействия шума грозит предупреждение или штраф от 85 до 510 грн. Использование пиротехники может быть квалифицировано как хулиганство — это уже штраф от 17 тыс. до 34 тыс. грн.

Кроме того, Гидрометцентр обещает на Новый год погоду, которой не было 10 лет. В течение всех суток будет настоящая зима с небольшим снегом и порывистым ветром.