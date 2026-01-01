Відео
Головна Новини дня Взірець для світу — Буданов привітав з Новим роком

Взірець для світу — Буданов привітав з Новим роком

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 10:33
Новий рік — Буданов привітав українців зі святом
Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Українська держава гідно вступає у 2026 рік. За ці 365 днів ми продовжили самовіддану боротьбу та протистояння з російським агресором. 

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у своєму новорічному привітанні 1 січня. 

Читайте також:

Привітання Буданова з Новим роком

Буданов заявив, що зараз наша черга в естафеті боротьби поколінь української нації за свободу. За його словами, ми зберігаємо впевнений рух завдяки нашій згуртованості, відповідальності та любові, всупереч дедалі дужчим вітрам хаотизації світу, ерозії залишків міжнародного права, колапсу старого устрою. 

"Ми — взірець для усього світу. Приклад того, як варто стояти на своєму, як битися, а не журитися, як не риторикою, а ділом захищати цінності волі та демократії, як жити на Землі без інфантильних очікувань, по-дорослому сприймати дійсність, не миритись зі злом, а знищувати його", — сказав очільник ГУР. 

Він побажав усім у Новому році сил, рішучості та стійкості ― тим, хто б'ється, працює і допомагає нашому війську, хто лагодить зруйноване, хто лікує і дбає, хто навчається, хто творить, хто береже, хто чекає когось дорогого серцю. 

"Ми є один в одного, нас об'єднує вікове прагнення українського народу жити в мирі й безпеці у своїй державі. Це вимагає важких зусиль і волі, і ми здатні впоратись ― ми довели і доводимо це щодня. Хай нашими компасами і маяками залишаються вчинки справжніх Героїв України ― українських воїнів. Честь і слава усім!" — наголосив очільник ГУР.

Нагадаємо, раніше Буданов назвав найбільш сприятливий місяць для мирної угоди. Ним може стати лютий. 

Крім того, він попередив, що російські удари по енергетиці України продовжаться. Росіяни вийшли на високі показники виробництва ракет та дронів.

свята українці Новий рік Кирило Буданов війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
