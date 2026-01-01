Голлівудський актор Роберт Де Ніро. Фото: Getty Images

Голлівудський актор Роберт Де Ніро привітав Україну з Новим роком. Він побажав українцям знайти у новому році довгоочікуваний спокій, свободу та особисту безпеку.

Відповідне відео з'явилося в Instagram актора.

Реклама

Читайте також:

Привітання Де Ніро для України

Де Ніро з теплими словами звернувся до українців, привітавши з новорічними святами. Він від імені своєї родини побажав нам довгоочікуваного спокою, свободи та особистої безпеки.

"У цей святковий сезон ми з моєю родиною бажаємо вам добробуту, радості, безпеки, свободи та миру. З любов’ю. Слава Україні!" — сказав актор.

Зазначимо, голлівудський актор та режисер неодноразово публічно підтримував Україну та відкрито засуджував агресію РФ. З 2024 року він — один з амбасадорів платформи United24.

Нагадаємо, раніше українців з Новим роком привітав Кирило Буданов. Він наголосив, що ми — взірець для усього світу.

Також до громадян звернувся Володимир Зеленський. Він підкреслив відданість та стійкість українців та подякував ЗСУ.