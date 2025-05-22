Пограничники задержали иностранца, который пытался незаконно попасть в Украину

Задержание иностранца, который пытался незаконно попасть в Украину. Фото: ГПСУ/Facebook

На границе со Словакией пограничники задержали иностранца, который кустарниками незаконно пытался пробраться в Украину. Задержанный оказался гражданином Нидерландов.

Об этом информирует Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница в Facebook.

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Задержание иностранца, который пытался незаконно попасть в Украину. Фото: ГПСУ/Facebook

Гражданин Нидерландов пытался незаконно попасть в Украину

Отмечается, что пограничники Чопского отряда задержали в 50 метрах от госграницы мужчину, который двигался на велосипеде в направлении Украины.

Неизвестного зафиксировали с помощью камеры видеонаблюдения. На открытом участке он передвигался на велосипеде, а когда преодолевал кустарники, то спешился.

На поиски вероятного правонарушителя направили группу реагирования от отдела "Соломоново", которая задержала чужака в 50 метрах от госграницы. Он как раз пытался преодолеть заградительный забор.

По данным пограничников, задержанным оказался 41-летним гражданином Нидерландов. Сначала он рассказывал, что путешествовал по Европе и планировал посетить Украину, однако не имел загранпаспорта. Наконец, мужчина признался, что имел в своей стране проблемы с законом и потерял работу в Германии, где проживал в последнее время.

Иностранца доставили в пограничное подразделение и привлекли к административной ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины. После проведения необходимых мероприятий его вернули на территорию Словакии в порядке реадмиссии.

Скриншот сообщения Госпогранслужбы

Ранее мы информировали, сколько мужчин задержали при попытке незаконного пересечения границы Украины с начала полномасштабного вторжения РФ.

Также мы писали, сколько граждан Украины удачно пересекли государственную границу незаконно после начала полномасштабной войны.