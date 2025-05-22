Прикордонники затримали іноземця, який намагався незаконно потрапити в Україну

Затримання іноземця, який намагався незаконно потрапити в Україну. Фото: ДПСУ/Facebook

На кордоні зі Словаччиною прикордонники затримали іноземця, який чагарниками незаконно намагався пробратися в Україну. Затриманий виявився громадянином Нідерландів.

Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Затримання іноземця, який намагався незаконно потрапити в Україну. Фото: ДПСУ/Facebook

Громадянин Нідерландів намагався незаконно потрапити в Україні

Зазначається, що прикордонники Чопського загону затримали за 50 метрів від держрубежу чоловіка, який рухався велосипедом у напрямку України.

Невідомого зафіксували за допомогою камери відеоспостереження. На відкритій ділянці він пересувався на велосипеді, а коли долав чагарники, то спішувався.

На пошуки ймовірного правопорушника надіслали групу реагування від відділу "Соломоново", яка затримала чужинця за 50 метрів від держрубежу. Він саме намагався подолати загороджувальний паркан.

За даними прикордонників, затриманим виявився 41-річним громадянином Нідерландів. Спершу він розповідав, що подорожував Європою і планував відвідати Україну, однак не мав закордонного паспорта. Врешті, чоловік зізнався, що мав у своїй країні проблеми із законом та втратив роботу у Німеччині, де проживав останнім часом.

Іноземця доставили у прикордонний підрозділ та притягнули до адміністративної відповідальності за незаконний перетин державного кордону України. Після проведення необхідних заходів його повернули на територію Словаччини у порядку реадмісії.

Скриншот повідомлення Держприкордонслужби

Раніше ми інформували, скільки чоловіків затримали під час спроби незаконного перетину кордону України з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Також ми писали, скільки громадян України вдало перетнули державний кордон незаконно після початку повномасштабної війни.