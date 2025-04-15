Пленный китаец описал, в каких условиях жил в украинском плену

Кормили из McDonald's, — пленный китаец об украинском плену
Украинцы хорошо относятся к военнопленным. Тех, кто сдался в плен, даже кормили едой из McDonald's.
Об этом во время пресс-конференции, которую СБУ организовала в Укринформе, сообщил пленный гражданин Китая Чжан Ренбо.
Как украинцы относятся к пленным
По словам китайца, которого ВСУ взяли в плен в начале апреля в Донецкой области, впечатления от украинцев у него исключительно хорошие.
"После того, как мы попали в плен, нас перевезли в безопасное место. К нам относятся хорошо. Нам даже организовали еду из McDonald's", — рассказал Чжан.
Напомним, китайцы, которых взяли в плен украинские военнослужащие, сообщили, как происходил рекрутинг в ряды российской армии. Россияне обещали устроить иностранцев на должности, которые не связаны с военной службой.
Ранее военнопленный Чжан Женьбао пожаловался на условия службы в российской армии. Мужчина сообщил, что служил в армии по контракту, однако не мог пользоваться карточкой с деньгами.
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