Полонений китаєць описав, в яких умовах жив в українському полоні

Військовополонені китайці під час прессконференції. Фото: СБУ

Українці добре ставляться до військовополонених. Тих, хто здався в полон, навіть годували їжею з McDonald's.

Про під час прессконференції, яку СБУ організувала в Укрінформі, повідомив полонений громадянин Китаю Чжан Ренбо.

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За словами китайця, якого ЗСУ взяли в полон на початку квітня в Донецькій області, враження від українців у нього виключно гарні.

"Після того, як ми потрапили в полон, нас перевезли в безпечне місце. До нас ставляться добре. Нам навіть організували їжу з McDonald's", — розповів Чжан.

Нагадаємо, китайці, яких взяли в полон українські військовослужбовці, повідомили, як відбувався рекрутинг до лав російської армії. Росіяни обіцяли влаштувати іноземців на посади, які не пов'язані з військовою службою.

Раніше військовополонений Чжан Женьбао поскаржився на умови служби в російській армії. Чоловік повідомив, що служив у війську за контрактом, однак не міг користуватися карткою із грошима.