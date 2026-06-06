Годовщина D-Day: Зеленский провел параллели с современной войной

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 6 июня, напомнил, что сегодня 82-я годовщина D-Day — высадки союзников в Нормандии, что значительно ускорило отсчет до краха нацистов во Второй мировой войне. Он провел параллели с современной войной.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Новини.LIVE.

82-я годовщина D-Day

Украинский лидер отметил, что это один из важнейших в истории человечества моментов единства защитников жизни. По его словам, оставалось меньше года до того, как стремление народов к свободе и надежда на мир победили в мае 1945 года.

"Тогда это произошло. Стараемся, чтобы это произошло и теперь. И хотя в Петербурге вчера прозвучал очередной циничный приказ армии, которая пытается уничтожить нашу свободу, убивать дальше, история уже видела подобное. Нацисты тоже на что-то надеялись после D-Day. Но свобода все равно выиграет", — отметил Зеленский.

По его словам, даже в самых темных обстоятельствах люди находят возможность объединиться, чтобы защитить жизнь.

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"Спасибо всем, кто сейчас помогает беречь ценности, которые победили во Второй мировой войне. Спасибо каждому и каждой, кто на защите жизни. Слава Украине!" — добавил глава государства.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, Зеленский заявил, что минувшей ночью украинские беспилотники нанесли удары по объектам на территории России на глубину до 1000 километров.

Ранее Зеленский отреагировал на публичный отказ Кремля от мирных переговоров и прекращения боевых действий. Украинский президент назвал такую позицию российского руководства проявлением слабости и подчеркнул отсутствие у него намерений завершать войну.