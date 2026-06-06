Річниця D-Day: Зеленський провів паралелі з сучасною війною

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 6 червня, нагадав, що сьогодні 82-га річниця D-Day — висадки союзників в Нормандії, що значно прискорило відлік до краху нацистів у Другій світовій війні. Він провів паралелі із сучасною війною.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Новини.LIVE.

82-га річниця D-Day

Український лідер зауважив, що це один із найважливіших в історії людства моментів єдності захисників життя. За його словами, залишалося менше року до того, як прагнення народів до свободи та надія на мир перемогли у травні 1945 року.

"Тоді це сталось. Стараємось, щоб це сталося і тепер. І хоча в Петербурзі вчора прозвучав черговий цинічний наказ армії, яка намагається знищити нашу свободу, вбивати далі, історія вже бачила подібне. Нацисти теж на щось сподівались після D-Day. Але свобода все одно виграє", — зауважив Зеленський.

За його словами, навіть у найтемніших обставинах люди знаходять можливість обʼєднатись, щоб захистити життя.

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"Дякую всім, хто зараз допомагає берегти цінності, які перемогли у Другій світовій війні. Дякую кожному й кожній, хто на захисті життя. Слава Україні!" — додав глава держави.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, Зеленський заявив, що минулої ночі українські безпілотники завдали ударів по об’єктах на території Росії на глибину до 1000 кілометрів.

Раніше Зеленський відреагував на публічну відмову Кремля від мирних переговорів і припинення бойових дій. Український президент назвав таку позицію російського керівництва проявом слабкості та підкреслив відсутність у нього намірів завершувати війну.