Главная Новости дня Глубинные удары ВСУ — сколько потерь нанесено российскому ВВП

Глубинные удары ВСУ — сколько потерь нанесено российскому ВВП

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 10:18
Дальнобойные удары по России — сколько потерь понес вражеский ВВП
Пожар на российской нефтебазе. Фото: росСМИ

С начала 2025 года дальнобойные удары украинских военных нанесли России потерь на более 4% валового внутреннего продукта. Чаще всего защитники били по нефтеперерабатывающим заводам и хранилищам.

Об этом сообщает Стратком ВСУ в Telegram в пятницу, 15 августа.

Читайте также:

Глубинные удары по России

Начиная с 1 января, поражены были следующие объекты на территории России:

  • НПЗ — 42%;
  • хранилища — 37%;
  • нефтеперекачивающие станции — 10%;
  • терминалы и порты — 7%;
  • прочее — 4%.
Ефективність далекобійних ударів по Росії
Глубинные удары по России. Фото: t.me/AFUStratCom

Глубина поражения ударов:

  • 500-1000 километров — 39,22%;
  • 200-500 километров — 37,25%;
  • 0-200 километров — 13,73%
  • более 10000 километров — 9,8%.

"Каждый десятый удар состоялся на глубину более тысячи километров от государственной границы Украины", — говорится в сообщении.

Далекобійні удари по Росії
Дальнобойные удары ВСУ. Фото: t.me/AFUStratCom

Потери ВВП России

В Страткоме ВСУ отметили, что потери ВВП России — это 4,11% в годовом эквиваленте. Речь идет о сумме в размере 74,1 миллиарда долларов.

Втрати ВВП Росії внаслідок ударів Укра
Эффективность глубинных ударов по России. Фото: t.me/AFUStratCom

Напомним, украинские воины нанесли удар по морскому порту "Оля" в Астраханской области России. Его оккупанты использовали для поставки оружия из Ирана.

А в ночь на 13 августа Силы обороны Украины ударили по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
