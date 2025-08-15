Дальнобойные удары по России — сколько потерь понес вражеский ВВП

Пожар на российской нефтебазе. Фото: росСМИ

С начала 2025 года дальнобойные удары украинских военных нанесли России потерь на более 4% валового внутреннего продукта. Чаще всего защитники били по нефтеперерабатывающим заводам и хранилищам.

Об этом сообщает Стратком ВСУ в Telegram в пятницу, 15 августа.

Глубинные удары по России

Начиная с 1 января, поражены были следующие объекты на территории России:

НПЗ — 42%;

хранилища — 37%;

нефтеперекачивающие станции — 10%;

терминалы и порты — 7%;

прочее — 4%.

Глубинные удары по России. Фото: t.me/AFUStratCom

Глубина поражения ударов:

500-1000 километров — 39,22%;

200-500 километров — 37,25%;

0-200 километров — 13,73%

более 10000 километров — 9,8%.

"Каждый десятый удар состоялся на глубину более тысячи километров от государственной границы Украины", — говорится в сообщении.

Дальнобойные удары ВСУ. Фото: t.me/AFUStratCom

Потери ВВП России

В Страткоме ВСУ отметили, что потери ВВП России — это 4,11% в годовом эквиваленте. Речь идет о сумме в размере 74,1 миллиарда долларов.

Эффективность глубинных ударов по России. Фото: t.me/AFUStratCom

Напомним, украинские воины нанесли удар по морскому порту "Оля" в Астраханской области России. Его оккупанты использовали для поставки оружия из Ирана.

А в ночь на 13 августа Силы обороны Украины ударили по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области.