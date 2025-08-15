Дальнобойные удары по России — сколько потерь понес вражеский ВВП

Глубинные удары ВСУ — сколько потерь нанесено российскому ВВП
С начала 2025 года дальнобойные удары украинских военных нанесли России потерь на более 4% валового внутреннего продукта. Чаще всего защитники били по нефтеперерабатывающим заводам и хранилищам.
Об этом сообщает Стратком ВСУ в Telegram в пятницу, 15 августа.
Глубинные удары по России
Начиная с 1 января, поражены были следующие объекты на территории России:
- НПЗ — 42%;
- хранилища — 37%;
- нефтеперекачивающие станции — 10%;
- терминалы и порты — 7%;
- прочее — 4%.
Глубина поражения ударов:
- 500-1000 километров — 39,22%;
- 200-500 километров — 37,25%;
- 0-200 километров — 13,73%
- более 10000 километров — 9,8%.
"Каждый десятый удар состоялся на глубину более тысячи километров от государственной границы Украины", — говорится в сообщении.
Потери ВВП России
В Страткоме ВСУ отметили, что потери ВВП России — это 4,11% в годовом эквиваленте. Речь идет о сумме в размере 74,1 миллиарда долларов.
Напомним, украинские воины нанесли удар по морскому порту "Оля" в Астраханской области России. Его оккупанты использовали для поставки оружия из Ирана.
А в ночь на 13 августа Силы обороны Украины ударили по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области.
