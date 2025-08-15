Далекобійні удари по Росії — скільки втрат зазнав ворожий ВВП

Глибинні удари ЗСУ — скільки втрат завдано російському ВВП
З початку 2025 року далекобійні удари українських військових завдали Росії втрат на понад 4% валового внутрішнього продукту. Найчастіше захисники били по нафтопереробних заводах та сховищах.
Про це повідомляє Стратком ЗСУ у Telegram у пʼятницю, 15 серпня.
Глибинні удари по Росії
Починаючи з 1 січня, уражено було такі обʼєкти на території Росії:
- НПЗ — 42%;
- сховища — 37%;
- нафтоперекачувальні станції — 10%;
- термінали та порти — 7%;
- інше — 4%.
Глибина ураження ударів:
- 500-1000 кілометрів — 39,22%;
- 200-500 кілометрів — 37,25%;
- 0-200 кілометрів — 13,73%
- понад 10000 кілометрів — 9,8%.
"Кожен десятий удар відбувся на глибину в понад тисячу кілометрів від державного кордону України", — йдеться у повідомленні.
Втрати ВВП Росії
У Страткомі ЗСУ зауважили, що втрати ВВП Росії — це 4,11% у річному еквіваленті. Йдеться про суму в розмірі 74,1 мільярда доларів.
Нагадаємо, українські воїни завдали удару по морському порту "Оля" в Астраханській області Росії. Його окупанти використовували для постачання зброї з Ірану.
А у ніч проти 13 серпня Сили оборони України вдарили по нафтоперекачувальній станції "Унєча" у Брянській області.
Читайте Новини.LIVE!