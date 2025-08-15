Далекобійні удари по Росії — скільки втрат зазнав ворожий ВВП

Пожежа на російській нафтобазі. Фото: росЗМІ

З початку 2025 року далекобійні удари українських військових завдали Росії втрат на понад 4% валового внутрішнього продукту. Найчастіше захисники били по нафтопереробних заводах та сховищах.

Про це повідомляє Стратком ЗСУ у Telegram у пʼятницю, 15 серпня.

Глибинні удари по Росії

Починаючи з 1 січня, уражено було такі обʼєкти на території Росії:

НПЗ — 42%;

сховища — 37%;

нафтоперекачувальні станції — 10%;

термінали та порти — 7%;

інше — 4%.

Глибинні удари по Росії. Фото: t.me/AFUStratCom

Глибина ураження ударів:

500-1000 кілометрів — 39,22%;

200-500 кілометрів — 37,25%;

0-200 кілометрів — 13,73%

понад 10000 кілометрів — 9,8%.

"Кожен десятий удар відбувся на глибину в понад тисячу кілометрів від державного кордону України", — йдеться у повідомленні.

Далекобійні удари ЗСУ. Фото: t.me/AFUStratCom

Втрати ВВП Росії

У Страткомі ЗСУ зауважили, що втрати ВВП Росії — це 4,11% у річному еквіваленті. Йдеться про суму в розмірі 74,1 мільярда доларів.

Ефективність глибинних ударів по Росії. Фото: t.me/AFUStratCom

Нагадаємо, українські воїни завдали удару по морському порту "Оля" в Астраханській області Росії. Його окупанти використовували для постачання зброї з Ірану.

А у ніч проти 13 серпня Сили оборони України вдарили по нафтоперекачувальній станції "Унєча" у Брянській області.