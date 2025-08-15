Відео
Глибинні удари ЗСУ — скільки втрат завдано російському ВВП

Глибинні удари ЗСУ — скільки втрат завдано російському ВВП

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 10:18
Далекобійні удари по Росії — скільки втрат зазнав ворожий ВВП
Пожежа на російській нафтобазі. Фото: росЗМІ

З початку 2025 року далекобійні удари українських військових завдали Росії втрат на понад 4% валового внутрішнього продукту. Найчастіше захисники били по нафтопереробних заводах та сховищах.

Про це повідомляє Стратком ЗСУ у Telegram у пʼятницю, 15 серпня.

Читайте також:

Глибинні удари по Росії

Починаючи з 1 січня, уражено було такі обʼєкти на території Росії:

  • НПЗ — 42%;
  • сховища — 37%;
  • нафтоперекачувальні станції — 10%;
  • термінали та порти — 7%;
  • інше — 4%.
Ефективність далекобійних ударів по Росії
Глибинні удари по Росії. Фото: t.me/AFUStratCom

Глибина ураження ударів:

  • 500-1000 кілометрів — 39,22%;
  • 200-500 кілометрів — 37,25%;
  • 0-200 кілометрів — 13,73%
  • понад 10000 кілометрів — 9,8%.

"Кожен десятий удар відбувся на глибину в понад тисячу кілометрів від державного кордону України", — йдеться у повідомленні.

Далекобійні удари по Росії
Далекобійні удари ЗСУ. Фото: t.me/AFUStratCom

Втрати ВВП Росії

У Страткомі ЗСУ зауважили, що втрати ВВП Росії — це 4,11% у річному еквіваленті. Йдеться про суму в розмірі 74,1 мільярда доларів.

Втрати ВВП Росії внаслідок ударів Укра
Ефективність глибинних ударів по Росії. Фото: t.me/AFUStratCom

Нагадаємо, українські воїни завдали удару по морському порту "Оля" в Астраханській області Росії. Його окупанти використовували для постачання зброї з Ірану.

А у ніч проти 13 серпня Сили оборони України вдарили по нафтоперекачувальній станції "Унєча" у Брянській області.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
