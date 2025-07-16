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Главная Новости дня Главы МИД Люблинского треугольника провели встречу — что обсудили

Главы МИД Люблинского треугольника провели встречу — что обсудили

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 17:49
В Люблине началась встреча глав МИД Украины, Литвы и Польши
Андрей Сибига, Радослав Сикорский и Кястутис Будрис. Фото: x.com/andrii_sybihа

В Люблине, Польша, стартовали переговоры глав внешнеполитических ведомств Украины, Польши и Литвы. В мероприятии примут участие Андрей Сибига, Радослав Сикорский и Кястутис Будрис.

Об этом сообщает МИД Украины в Telegram.

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Пост МИД. Фото: скриншот

В Люблине началась встреча глав МИД Украины, Литвы и Польши

"В Люблине началась встреча тет-а-тет министров иностранных дел "Люблинского треугольника": глав МИД Украины Андрея Сибиги, Польши Радослава Сикорского и Литвы Кястутиса Будриса", — говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил в соцсети X, что руководители МИД Украины, Польши и Литвы почтили память исторического события, возложив цветы к памятнику Люблинской унии 1569 года.

Сибіга прибув до Польщі на саміт "Люблінського трикутника" - фото 2
Пост Сибиги. Фото: скриншот

"Мы ценим исторические корни нашего современного партнерства", — отметил Сибига.

По словам Андрея Сибиги, участники встречи в формате "Люблинского треугольника", действующего уже пять лет, планируют обсудить вопросы региональной безопасности, пути укрепления обороноспособности Украины перед лицом российской агрессии, усиление давления на Кремль, а также совместное противодействие российской дезинформации, гибридным угрозам и манипуляциям на историческую тематику.

"Единство Украины, Польши и Литвы было решающим в противодействии агрессивной политике Москвы на протяжении веков. Оно остается критически важным и сегодня, когда мы работаем над общим будущим в ЕС и НАТО и над общим видением сильной, объединенной и безопасной Европы", — подчеркнул Сибига.

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Встреча глав МИД Украины, Литвы и Польши. Фото: x.com/andrii_sybihа

Напомним, что во вторник, 15 июля, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры со специальным представителем президента США Китом Келлогом. По словам главы МИД, встреча прошла конструктивно и результативно.

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал перспективы завершения войны в Украине, отметив ключевую роль Соединенных Штатов в этом процессе. Он также подчеркнул важность сохранения и усиления санкционного давления на Россию.

Польша Литва переговоры МИД Андрей Сибига
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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