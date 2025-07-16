Андрій Сибіга, Радослав Сікорський та Кястутіс Будрис. Фото: x.com/andrii_sybihа

У Любліні, Польща, стартували переговори глав зовнішньополітичних відомств України, Польщі та Литви. У заході візьмуть участь Андрій Сибіга, Радослав Сікорський та Кястутіс Будрис.

Про це повідомляє МЗС України у Telegram.

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Пост МЗС. Фото: скриншот

У Любліні розпочалася зустріч глав МЗС України, Литви і Польщі

"У Любліні розпочалася зустріч тет-а-тет міністрів закордонних справ "Люблінського трикутника": глав МЗС України Андрія Сибіги, Польщі Радослава Сікорського та Литви Кястутіса Будриса", — йдеться у дописі.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив у соцмережі X, що очільники МЗС України, Польщі та Литви вшанували пам’ять історичної події, поклавши квіти до пам’ятника Люблінській унії 1569 року.

Пост Сибіги. Фото: скриншот

"Ми цінуємо історичне коріння нашого сучасного партнерства", — зазначив Сибіга.

За словами Андрія Сибіги, учасники зустрічі у форматі "Люблінського трикутника", що діє вже п’ять років, планують обговорити питання регіональної безпеки, шляхи зміцнення обороноздатності України перед лицем російської агресії, посилення тиску на Кремль, а також спільну протидію російській дезінформації, гібридним загрозам і маніпуляціям на історичну тематику.

"Єдність України, Польщі та Литви була вирішальною у протидії агресивній політиці Москви протягом століть. Вона залишається критично важливою і сьогодні, коли ми працюємо над спільним майбутнім у ЄС та НАТО і над спільним баченням сильної, об'єднаної та безпечної Європи", — наголосив Сибіга.

Зустріч глав МЗС України, Литви і Польщі. Фото: x.com/andrii_sybihа

Нагадаємо, що у вівторок, 15 липня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори зі спеціальним представником президента США Кітом Келлогом. За словами очільника МЗС, зустріч пройшла конструктивно та результативно.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував перспективи завершення війни в Україні, наголосивши на ключовій ролі Сполучених Штатів у цьому процесі. Він також підкреслив важливість збереження та посилення санкційного тиску на Росію.