Сколько людей остается на Запорожье — ответ Олега Буряка

Восстановление дома после российского обстрела Запорожья. Фото: Запорожская ОВА

Глава Запорожской районной военной администрации Олег Буряк рассказал, что сейчас в регионе живут около миллиона человек. По его словам, в области активно строят школы с укрытиями.

Об этом Олег Буряк рассказал в эфире День.LIVE в пятницу, 28 февраля.

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Ситуация в Запорожском регионе

Буряк отметил, что несмотря на близость к фронту регион работает в обычном режиме — функционируют больницы, школы, кафе и другие учреждения. Образовательный процесс происходит в смешанном формате. По словам главы РВА, в учреждениях с укрытиями дети могут учиться офлайн.

"Те люди, которые выехали, их заместили сейчас переселенцы. В районе проживает примерно один миллион человек. Вся инфраструктура работает", — подчеркнул Буряк.

В Запорожье и области возводят уникальные подземные школы, обеспечивающие безопасный учебный процесс. Сейчас уже открыты две такие школы в сельских громадах и две — в самом Запорожье, еще четыре находятся на этапе строительства.

На следующий год запланировано открытие новых укрытий и учебных заведений.

Напомним, 27 февраля российские оккупанты атаковали Запорожье ударными дронами. В результате удара вспыхнул пожар в многоэтажном доме, повреждены квартиры.

Впоследствии в ГСЧС показали последствия российского обстрела Запорожья. Спасатели помогли 43 людям, среди которых четыре ребенка.