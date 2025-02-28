Рятувальники зараз гасять пожежу в багатоповерхівці Запоріжжя, в яку влучив російський дрон-камікадзе

Пожежники гасять полум'я в багатоповерхівці Запоріжжя після атаки російських окупантів. Фото: ДСНС Запоріжжя

ДСНС показала наслідки атаки по багатоповерхівці у Запоріжжі. За інформацією очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, через атаку росіян пошкоджені житлові квартири, приватні будинки та гаражі.

Фото наслідків удару опубліковані у Telegram-каналі ДСНС України.

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За інформацією ДСНС, внаслідок удару "Шахеда" постраждала 82-річна жінка. Рятувальники допомогли 43 людям, серед яких 4 дитини.

Результат потрапляння "Шахеда" у багатоповерхівку в Запоріжжі. Фото: ДСНС Запоріжжя

Сусідні будинки також зазнали пошкоджень.

Пожежник локалізує джерело загоряння. Фото: ДСНС Запоріжжя

Рятувальні та екстрені служби продовжують роботу на місці події.

Мобільні групи рятівників на місті удару по житловому будинку. Фото: ДСНС Запоріжжя

Нагадаємо, також ввечері 27 лютого окупанти обстріляли Харківську область. Відомо про близько 12 БпЛА, які випустили по регіоні.

Крім того, вчора, 26 лютого, росіяни вдарили по Харкову дроном. Через це у будинках повибивало вікна.