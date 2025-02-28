Рятувальники зараз гасять пожежу в багатоповерхівці Запоріжжя, в яку влучив російський дрон-камікадзе

Жахливі наслідки удару РФ по Запоріжжю — ДСНС показала фото
ДСНС показала наслідки атаки по багатоповерхівці у Запоріжжі. За інформацією очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, через атаку росіян пошкоджені житлові квартири, приватні будинки та гаражі.
Фото наслідків удару опубліковані у Telegram-каналі ДСНС України.
Хто постраждав в результаті удару російських окупантів
За інформацією ДСНС, внаслідок удару "Шахеда" постраждала 82-річна жінка. Рятувальники допомогли 43 людям, серед яких 4 дитини.
Сусідні будинки також зазнали пошкоджень.
Рятувальні та екстрені служби продовжують роботу на місці події.
Нагадаємо, також ввечері 27 лютого окупанти обстріляли Харківську область. Відомо про близько 12 БпЛА, які випустили по регіоні.
Крім того, вчора, 26 лютого, росіяни вдарили по Харкову дроном. Через це у будинках повибивало вікна.
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