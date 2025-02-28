Атака дронів по Запоріжжю 28 лютого — є постраждала, знищені квартири

Атакована багатоповерхівка Запоріжжя. Фото: ДСНС Запоріжжя

У ніч на 27 лютого російська армія атакувала Запоріжжя дронами-камікадзе. Відомо про кілька атакованих приватних будинків та багатоповерхівок.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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За словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, унаслідок ударів дронів у місті пошкоджено п’ять приватних будинків і три багатоповерхівки. Пожежа знищила три квартири. В одному з під’їздів відключено газо- та електропостачання.

Працівники ДСНС гасить пожежу. Фото: ДСНС Запоріжжя

Комунальні служби вже працюють над ліквідацією наслідків. Наразі закрито вибиті вікна в трьох багатоквартирних будинках та трьох приватних садибах.

Гасіння пожежі в багатоповерхівці в Запоріжжі. Фото: ДСНС Запоріжжя

У ДСНС Запоріжжя повідомили, що унаслідок влучання в багатоповерхівку сталася пожежа, в якій постраждала 82-річна жінка.

За даними рятувальників, загоряння сталося в одній із квартир на 7-му поверсі — вогонь охопив 30 кв.м. Постраждалу госпіталізували до медичного закладу. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені сусідні будинки.

Психологи ДСНС надали допомогу 43 постраждалим, серед яких четверо дітей.

Крім того, зафіксовано займання ще за двома іншими адресами: на відкритій території (40 кв.м) та в гаражі (30 кв.м).

Нагадаємо, в ДСНС опублікували фото наслідків російської атаки по Запоріжжю.