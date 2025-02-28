Скільки людей залишається на Запоріжжі — відповідь Олега Буряка

Відновлення будинку після російського обстрілу Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Очільник Запорізької районної військової адміністрації Олег Буряк розповів, що наразі в регіоні живуть близько мільйона людей. За його словами, в області активно будують школи з укриттями.

Про це Олег Буряк розповів в ефірі День.LIVE у пʼятницю, 28 лютого.

Читайте також:

Ситуація в Запорізькому регіоні

Буряк зазначив, що попри близькість до фронту регіон працює у звичному режимі — функціонують лікарні, школи, кафе та інші установи. Освітній процес відбувається у змішаному форматі. За словами очільника РВА, у закладах з укриттями діти можуть навчатися офлайн.

"Ті люди, які виїхали, їх замістили наразі переселенці. В районі мешкає приблизно один мільйон людей. Вся інфраструктура працює", — наголосив Буряк.

У Запоріжжі та області зводять унікальні підземні школи, що забезпечують безпечний навчальний процес. Наразі вже відкрито дві такі школи в сільських громадах та дві — у самому Запоріжжі, ще чотири перебувають на етапі будівництва.

На наступний рік заплановано відкриття нових укриттів і навчальних закладів.

Нагадаємо, 27 лютого російські окупанти атакували Запоріжжя ударними дронами. Внаслідок удару спалахнула пожежа в багатоповерховому будинку, пошкоджено квартири.

Згодом у ДСНС показали наслідки російського обстрілу Запоріжжя. Рятувальники допомогли 43 людям, серед яких чотири дитини.