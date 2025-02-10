Визит Залужного во Львов — глава УГКЦ подарил ему книгу

Блаженнейший Святослав и Валерий Залужный. Фото: t.me/Zaluzhnui

Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Великобритании и Северной Ирландии Валерий Залужный 8 февраля прибыл с визитом во Львов. Он провел ряд встреч и глава УГКЦ Блаженнейший Святослав подарил экс-головкому свою книгу.

Об этом сообщил Валерий Залужный в Telegram в понедельник, 10 февраля.

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Во время своего визита во Львов, Залужный встретился со студентами Украинского католического университета, посетил заседание Сената УКУ и провел разговор с Отцом и Главой УГКЦ, Великим канцлером УКУ Блаженнейшим Святославом (Шевчуком). Отец подарил экс-головкому свою книгу "Украина стоит! Украина борется! Украина молится!".

Блаженнейший Святослав и Валерий Залужный. Фото: ucu.edu.ua

Блаженнейший Святослав и Валерий Залужный. Фото: ucu.edu.ua

"Отдельное спасибо Блаженнейшему Святославу за его книгу "Украина стоит! Украина борется! Украина молится!". Обязательно прочитаю", — написал Залужный.

Напомним, 5 февраля Валерий Залужный встретился с главой МИД Британии Дэвидом Ламми. Они говорили о дальнейшем сотрудничестве и совместных проектах для усиления безопасности Украины.

Также мы писали, что 8 февраля прошел год, как Залужный ушел в отставку с должности главнокомандующего ВСУ. Он назвал главное достижение и поблагодарил родных за поддержку.