Візит Залужного до Львова — глава УГКЦ подарував йому книгу

Блаженніший Святослав та Валерій Залужний. Фото: t.me/Zaluzhnui

Надзвичайний і Повноважний посол України у Великій Британії і Північній Ірландії Валерій Залужний 8 лютого прибув з візитом у Львів. Він провів низку зустрічей і глава УГКЦ Блаженніший Святослав подарував ексголовкому свою книгу.

Про це повідомив Валерій Залужний у Telegram в понеділок, 10 лютого.

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Візит Залужного до Львова

Під час свого візиту до Львова, Залужний зустрівся зі студентами Українського католицького університету, відвідав засідання Сенату УКУ та провів розмову з Отцем і Главою УГКЦ, Великим канцлером УКУ Блаженнішим Святославом (Шевчуком). Отець подарував ексголовкому свою книгу "Україна стоїть! Україна бореться! Україна молиться!".

Блаженніший Святослав та Валерій Залужний. Фото: ucu.edu.ua

Блаженніший Святослав та Валерій Залужний. Фото: ucu.edu.ua

"Окремо дякую Блаженнішому Святославу за його книгу "Україна стоїть! Україна бореться! Україна молиться!". Обов’язково прочитаю", — написав Залужний.

Нагадаємо, 5 лютого Валерій Залужний зустрівся з главою МЗС Британії Девідом Ламмі. Вони говорили про подальшу співпрацю та спільні проєкти для посилення безпеки України.

Також ми писали, що 8 лютого минув рік, як Залужний пішов у відставку з посади головнокомандувача ЗСУ. Він назвав головне досягнення та подякував рідним за підтримку.