Візит Залужного до Львова — глава УГКЦ подарував йому книгу

Глава УГКЦ подарував Залужному книгу — фото
Надзвичайний і Повноважний посол України у Великій Британії і Північній Ірландії Валерій Залужний 8 лютого прибув з візитом у Львів. Він провів низку зустрічей і глава УГКЦ Блаженніший Святослав подарував ексголовкому свою книгу.
Про це повідомив Валерій Залужний у Telegram в понеділок, 10 лютого.
Візит Залужного до Львова
Під час свого візиту до Львова, Залужний зустрівся зі студентами Українського католицького університету, відвідав засідання Сенату УКУ та провів розмову з Отцем і Главою УГКЦ, Великим канцлером УКУ Блаженнішим Святославом (Шевчуком). Отець подарував ексголовкому свою книгу "Україна стоїть! Україна бореться! Україна молиться!".
"Окремо дякую Блаженнішому Святославу за його книгу "Україна стоїть! Україна бореться! Україна молиться!". Обов’язково прочитаю", — написав Залужний.
Нагадаємо, 5 лютого Валерій Залужний зустрівся з главою МЗС Британії Девідом Ламмі. Вони говорили про подальшу співпрацю та спільні проєкти для посилення безпеки України.
Також ми писали, що 8 лютого минув рік, як Залужний пішов у відставку з посади головнокомандувача ЗСУ. Він назвав головне досягнення та подякував рідним за підтримку.
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