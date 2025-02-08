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Рік відставки Залужного — ексглавком назвав головне досягнення

8 лютого 2025 09:58
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Залужний звернувся до українців через рік відставки
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото ілюстративне: kurs.com.ua
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Рівно рік тому Президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача Збройними силами Валерія Залужного, який став послом нашої держави у Великій Британії. Колишній главком подякував друзям і родині за підтримку, яку отримував від них протягом цього року.

Про це Залужний повідомив на своїй сторінці в Telegram у суботу, 8 лютого.

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"Рівно рік. Дякую сімʼї і друзям, що підтримали. Дякую Збройним Силами України, що загартували", — написав Залужний.

Також колишній головнокомандувач додав, що він не змінився і не зламався, що вважає своїм головним досягнення цього року.

"І так, я згоден, наступний буде ще важчим. Але… нам все також не соромно", — додав посол.

Залужний
Повідомлення Валерія Залужного. Фото: скриншот

Нагадаємо, 10 липня 2024 року Валерій Залужний розпочав роботу у Великій Британії на посаді українського посла.

Раніше ми писали, що Залужний привітав колишнього начальника Генштабу Сергія Шапталу з Днем народження. Йому 5 лютого виповнюється 52 роки.

Володимир Зеленський ЗСУ Валерій Залужний
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