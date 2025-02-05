Валерій Залужний привітав Сергія Шапталу з Днем народження 5 лютого — чого побажав

Залужний привітав Шапталу з Днем народження — що сказав
Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав колишнього начальника Генштабу Сергія Шапталу з Днем народження. Йому 5 лютого виповнюється 52 роки.
Свій допис Залужний опублікував у Facebook.
Залужний привітав Шапталу
Залужний у своєму привітанні наголосив на цінності дружби та взаємної підтримки.
"Дружба — це коли стаєш на коліна, лише втративши друга. Дружба — це сила, бо за нами правда. Дружба — це коли не соромно, а значить вже не страшно! З Днем Народження, Друже", — ексголовнокомандувач ЗСУ.
Зазначимо, що Сергій Шаптала обіймав посаду начальника Генерального штабу ЗСУ з липня 2021 року до лютого 2024 року.
Нагадаємо, 10 липня 2024 року Валерій Залужний розпочав роботу у Великій Британії на посаді українського посла.
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