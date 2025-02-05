Валерий Залужный поздравил Сергея Шапталу с Днем рождения 5 февраля - чего пожелал

Залужный поздравил Шапталу с Днем рождения — что сказал
Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил бывшего начальника Генштаба Сергея Шапталу с Днем рождения. Ему 5 февраля исполняется 52 года.
Свое сообщение Залужный опубликовал в Facebook.
Залужный поздравил Шапталу
Залужный в своем поздравлении отметил ценность дружбы и взаимной поддержки.
"Дружба — это когда становишься на колени, только потеряв друга. Дружба —это сила, потому что за нами правда. Дружба — это когда не стыдно, а значит уже не страшно! С Днем Рождения, Друг", — написал экс-главнокомандующий ВСУ.
Отметим, что Сергей Шаптала занимал должность начальника Генерального штаба ВСУ с июля 2021 года по февраль 2024 года.
Напомним, 10 июля 2024 года Валерий Залужный начал работу в Великобритании в должности украинского посла.
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