Валерий Залужный поздравил Сергея Шапталу с Днем рождения 5 февраля - чего пожелал

Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и бывший начальник Генштаба Сергей Шаптала. Фото: Facebook

Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил бывшего начальника Генштаба Сергея Шапталу с Днем рождения. Ему 5 февраля исполняется 52 года.

Свое сообщение Залужный опубликовал в Facebook.

Читайте также:

Залужный поздравил Шапталу

Залужный в своем поздравлении отметил ценность дружбы и взаимной поддержки.

"Дружба — это когда становишься на колени, только потеряв друга. Дружба —это сила, потому что за нами правда. Дружба — это когда не стыдно, а значит уже не страшно! С Днем Рождения, Друг", — написал экс-главнокомандующий ВСУ.

Сообщение Залужного в Facebook

Отметим, что Сергей Шаптала занимал должность начальника Генерального штаба ВСУ с июля 2021 года по февраль 2024 года.

Напомним, 10 июля 2024 года Валерий Залужный начал работу в Великобритании в должности украинского посла.