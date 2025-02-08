Залужный обратился к украинцам спустя год отставки

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото иллюстративное: kurs.com.ua

Ровно год назад Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного, который стал послом нашего государства в Великобритании. Бывший главком поблагодарил друзей и семью за поддержку, которую получал от них в течение этого года.

Об этом Залужный сообщил на своей странице в Telegram в субботу, 8 февраля.

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"Ровно год. Спасибо семье и друзьям, что поддержали. Спасибо Вооруженным Силам Украины, что закалили", — написал Залужный.

Также бывший главнокомандующий добавил, что он не изменился и не сломался, что считает своим главным достижением этого года.

"И да, я согласен, следующий будет еще тяжелее. Но.... нам все так же не стыдно", — добавил посол.

Сообщение Валерия Залужного. Фото: скриншот

Напомним, 10 июля 2024 года Валерий Залужный начал работу в Великобритании в должности украинского посла.

Ранее мы писали, что Залужный поздравил бывшего начальника Генштаба Сергея Шапталу с Днем рождения. Ему 5 февраля исполняется 52 года.