Залужный обратился к украинцам спустя год отставки

Год отставки Залужного — эксглавком назвал главное достижение
Ровно год назад Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного, который стал послом нашего государства в Великобритании. Бывший главком поблагодарил друзей и семью за поддержку, которую получал от них в течение этого года.
Об этом Залужный сообщил на своей странице в Telegram в субботу, 8 февраля.
Годовщина отставки Залужного
"Ровно год. Спасибо семье и друзьям, что поддержали. Спасибо Вооруженным Силам Украины, что закалили", — написал Залужный.
Также бывший главнокомандующий добавил, что он не изменился и не сломался, что считает своим главным достижением этого года.
"И да, я согласен, следующий будет еще тяжелее. Но.... нам все так же не стыдно", — добавил посол.
Напомним, 10 июля 2024 года Валерий Залужный начал работу в Великобритании в должности украинского посла.
Ранее мы писали, что Залужный поздравил бывшего начальника Генштаба Сергея Шапталу с Днем рождения. Ему 5 февраля исполняется 52 года.
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