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Глава соцкомитета ЕС предложил, как голосовать без стран, любящих накладывать вето

25 декабря 2023 19:58
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Глава соцкомитета ЕС предложил, как голосовать без стран, любящих накладывать вето
Президент Европейского социально-экономического комитета Оливер Ропке. Фото: Укринформ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Глава Европейского социально-экономического комитета Оливер Ропке призвал лидеров ЕС при принятии важных решений перейти к принципу большинства вместо единогласия. После случая, когда премьер Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение 26 глав государств Европы, Ропке отметил важность принятия вопросов большинством голосов.

Об этом в интервью Укринформу сообщил Оливер Ропке.

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По словам главы соцкомитета ЕС, европейские главы государств должны постепенно отходить от принципа единогласия. Он отметил, что лучшим вариантом станет использование принципа квалифицированного большинства. На такие призывы чиновника повлияло блокирование решения ЕС по финансовой помощи Украине Виктором Орбаном.

"Если мы говорим об изменениях конвенций в соглашениях ЕС, для меня очевидно, что процесс принятия решений в ЕС должен быть оптимизирован. Это значит, что в конце мы должны двигаться даже дальше, к принципу квалифицированного большинства вместо принципа единогласия. Я считаю, к этому подталкивают также уроки прошлых лет. Лиссабонское соглашение сейчас уже имеет возраст в 20 лет. Поэтому пришло время, чтобы учесть некоторые необходимые изменения", — отметил Репке.

Изменения в голосования в ЕС нужно вводить сейчас

Чиновник отметил, что изменения в голосовании следует вводить уже сейчас. Ведь, по его словам, в составе ЕС сейчас 27 стран, со временем их может стать больше и тогда разногласия во взглядах лидеров будут только усиливаться.

"Мы не можем себе позволить, чтобы каждый раз для того, чтобы разблокировать решение Европейского совета, один или два лидера были вынуждены покидать комнату", — добавил Репке о случае, когда канцлер Германии Олаф Шольц попросил венгерского премьера Орбана выйти из помещения "на кофе". Другие чиновники ЕС в это время приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой относительно их вступления в ЕС.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз на саммите, который состоится в начале 2024 года, может обойти вето Будапешта о помощи Украине в рамках пересмотренного долгосрочного бюджета. Тогда ЕС будет повторно голосовать за выделение 50 млрд евро для Киева.

Добавим, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на действия Олафа Шольца на саммите Евросоюза в Брюсселе. Он заявил, что это войдет в историю. Именно Шольц предложил Виктору Орбану выйти из зала заседаний, когда другие страны голосовали за начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

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