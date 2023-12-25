Глава соцкомітету ЄС запропонував, як голосувати без країн, які полюбляють накладати вето

Президент Європейського соціально-економічного комітету Олівер Ропке. Фото: Укрінформ

Глава Європейського соціально-економічного комітету Олівер Ропке закликав лідерів ЄС під час ухвалення важливих рішень перейти до принципу більшості замість одноголосності. Після випадку, коли прем'єр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на рішення 26 глав держав Європи, Ропке наголосив на важливості ухвалення питань більшістю голосів.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив Олівер Ропке.

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За словами голови соцкомітету ЄС, європейські глави держав мають поступово відходити від принципу одноголосності. Він відзначив, що кращим варіантом буде використання принципу кваліфікованої більшості. На такі заклики посадовця повпливало блокування рішення ЄС щодо фінансової допомоги Україні Віктором Орбаном.

"Якщо ми говоримо про зміни конвенцій в угодах ЄС, для мене є очевидним, що процес прийняття рішень в ЄС має бути оптимізований. Це означає, що наприкінці ми маємо рухатися навіть далі, до принципу кваліфікованої більшості замість принципу одноголосності. Я вважаю, до цього підштовхують також уроки минулих років. Лісабонська угода зараз вже має вік у 20 років. Тож прийшов час, щоб зважити на деякі необхідні зміни", — зазначив Репке.

Зміни в голосування в ЄС треба запроваджувати зараз

Посадовець відзначив, що зміни у голосуванні варто запроваджувати вже зараз. Адже, за його словами, у складі ЄС наразі 27 країн, з часом їх може стати більше і тоді розбіжності у поглядах лідерів лише посилюватимуться.

"Ми не можемо собі дозволити, щоб кожного разу для того, щоб розблокувати рішення Європейської ради, один або два лідери були б вимушені покидати кімнату", — додав Репке про випадок, коли канцлер Німеччини Олаф Шольц попросив угорського прем’єра Орбана вийти з приміщення "на каву". Інші високопосадовці ЄС в цей час ухвалили рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою щодо їх вступу до ЄС.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європейський союз на саміті, який відбудеться на початку 2024 року, може обійти вето Будапешта щодо допомоги Україні в рамках переглянутого довгострокового бюджету. Тоді ЄС повторно голосуватиме за виділення 50 млрд євро для Києва.

Додамо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на дії Олафа Шольца на саміті Євросоюзу в Брюсселі. Він заявив, що це увійде в історію. Саме Шольц запропонував Віктору Орбану вийти з зали засідань, коли інші країни голосували за початок перемовин про вступ України до Європейського Союзу.