Глава ОБСЕ назвал цель предстоящей поездки в Россию

Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Игнацио Кассис назвал цель своей предстоящей поездки в Россию. Он посетит Москву с посланием о прекращении войны.

Об этом Игнацио Кассис сказал в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец в понедельник, 2 февраля.

Предстоящая поездка Кассиса в Москву

Кассис рассказал, что ОБСЕ объединяет Украину, Россию и еще 55 государств.

"Мы также поедем в Москву с тем же посланием, потому что Россия, Украина и другие 55 государств являются членами этой организации", — подчеркнул он.

По его словам, если все серьезно относятся к ОБСЕ, то общее решение по завершению войны должно быть найдено как можно быстрее.

Напомним, 2 февраля в Киев прибыл Игнацио Кассис. Он уже встретился с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

А в январе Украина созвала экстренное заседание ОБСЕ из-за российских обстрелов и игнорирования Россией мирных инициатив.