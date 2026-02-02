Глава ОБСЕ назвал цель предстоящей поездки в Россию

Глава ОБСЕ объяснил цель предстоящей поездки в Москву — видео
Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Игнацио Кассис назвал цель своей предстоящей поездки в Россию. Он посетит Москву с посланием о прекращении войны.
Об этом Игнацио Кассис сказал в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец в понедельник, 2 февраля.
Предстоящая поездка Кассиса в Москву
Кассис рассказал, что ОБСЕ объединяет Украину, Россию и еще 55 государств.
"Мы также поедем в Москву с тем же посланием, потому что Россия, Украина и другие 55 государств являются членами этой организации", — подчеркнул он.
По его словам, если все серьезно относятся к ОБСЕ, то общее решение по завершению войны должно быть найдено как можно быстрее.
Напомним, 2 февраля в Киев прибыл Игнацио Кассис. Он уже встретился с главой МИД Украины Андреем Сибигой.
А в январе Украина созвала экстренное заседание ОБСЕ из-за российских обстрелов и игнорирования Россией мирных инициатив.
