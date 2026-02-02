Відео
Головна Новини дня Глава ОБСЄ пояснив мету майбутньої поїздки до Москви — відео

Глава ОБСЄ пояснив мету майбутньої поїздки до Москви — відео

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 13:43
Глава ОБСЄ назвав мету поїздки майбутньої до Росії
Ігнаціо Кассіс. Фото: REUTERS/Pierre Albouy

Очільник Організації з безпеки і співробітництва в Європі Ігнаціо Кассіс назвав мету своєї майбутньої поїздки до Росії. Він відвідає Москву з посланням щодо припинення війни.

Про це Ігнаціо Кассіс сказав у відповідь на питання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець у понеділок, 2 лютого.

Читайте також:

Майбутня поїздка Кассіс до Москви

Кассіс розповів, що ОБСЄ обʼєднує Україну, Росію та ще 55 держав. 

"Ми також поїдемо до Москви з тим самим посланням, бо Росія, Україна та інші 55 держав є членами цієї організації", — наголосив він.

За його словами, якщо всі серйозно ставлять до ОБСЄ, то  спільне рішення щодо завершення війни має бути знайдене якнайшвидше.

Нагадаємо, 2 лютого до Києва прибув Ігнаціо Кассіс. Він вже зустрівся з главою МЗС України Андрієм Сибігою.

А у січні Україна скликала екстрене засідання ОБСЄ через російські обстріли та ігнорування Росією мирних ініціатив.

ОБСЄ війна Україна світ Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
