Главная Новости дня Председатель ОБСЕ прибыл в Киев — какова цель визита

Председатель ОБСЕ прибыл в Киев — какова цель визита

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 12:49
Председатель ОБСЕ Игнацио Кассис прибыл в Киев 2 февраля
Срочная новость

Председатель ОБСЕ Игнацио Кассис прибыл в Киев.

В столице состоялась совместная церемония возложения цветов к Стене памяти павших за Украину в российско-украинской войне с участием министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, председателя ОБСЕ Игнацио Кассиса и генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский ОБСЕ политики помощь война в Украине поддержка
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
