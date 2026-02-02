Председатель ОБСЕ Игнацио Кассис прибыл в Киев 2 февраля

Срочная новость

Председатель ОБСЕ Игнацио Кассис прибыл в Киев.

В столице состоялась совместная церемония возложения цветов к Стене памяти павших за Украину в российско-украинской войне с участием министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, председателя ОБСЕ Игнацио Кассиса и генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу.

