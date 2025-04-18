Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро приедет в Киев 9 мая в День Европы

Глава МИД Франции приедет в Киев 9 мая — какова цель визита
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро объявил о своем намерении посетить Киев 9 мая. Он отметил, что на эту дату запланирована встреча министров иностранных дел стран Европы в украинской столице.
Об этом сообщает EAD.
В Украину прибудет глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро
"Я обязательно там буду", — подчеркнул глава французского внешнеполитического ведомства.
Жан-Ноэль Барро также напомнил, что в этом году 9 мая имеет двойное значение для Европы, ведь исполняется 75 лет со времени провозглашения плана Шумана — инициативы, которая начала процесс евроинтеграции.
Именно в этот день в 1950 году был представлен план объединения угольной и сталелитейной промышленности Франции и Германии, что впоследствии привело к созданию Европейского объединения угля и стали — предвестника современного ЕС.
Ранее Politico сообщило, что украинские власти пригласили лидеров и высокопоставленных чиновников стран Евросоюза приехать в Киев 9 мая, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной и отвлечь внимание от празднований в Москве, где планируется парад к 80-летию "Победы в Великой Отечественной войне".
Интересно, что в России такую инициативу восприняли враждебно: пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова назвала приглашение европейских лидеров в Киев "театром абсурда".
Добавим, что в 2023 году Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Дня победы с 9 на 8 мая, установив вместо этого 9 мая как День Европы — символ единства Украины с европейским сообществом и исторической памятью Европы.
Напомним, Владимир Зеленский пригласил лидеров ЕС посетить Украину 9 мая.
Зато главный дипломат ЕС Кая Каллалс призвала европейских лидеров не ехать в Москву на парад 9 мая.
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