Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро приедет в Киев 9 мая в День Европы

Встреча глав МИД ЕС и делегации США. Фото: JULIEN DE ROSA/Pool via REUTERS

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро объявил о своем намерении посетить Киев 9 мая. Он отметил, что на эту дату запланирована встреча министров иностранных дел стран Европы в украинской столице.

Об этом сообщает EAD.

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"Я обязательно там буду", — подчеркнул глава французского внешнеполитического ведомства.

Жан-Ноэль Барро также напомнил, что в этом году 9 мая имеет двойное значение для Европы, ведь исполняется 75 лет со времени провозглашения плана Шумана — инициативы, которая начала процесс евроинтеграции.

Именно в этот день в 1950 году был представлен план объединения угольной и сталелитейной промышленности Франции и Германии, что впоследствии привело к созданию Европейского объединения угля и стали — предвестника современного ЕС.

Ранее Politico сообщило, что украинские власти пригласили лидеров и высокопоставленных чиновников стран Евросоюза приехать в Киев 9 мая, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной и отвлечь внимание от празднований в Москве, где планируется парад к 80-летию "Победы в Великой Отечественной войне".

Интересно, что в России такую инициативу восприняли враждебно: пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова назвала приглашение европейских лидеров в Киев "театром абсурда".

Добавим, что в 2023 году Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Дня победы с 9 на 8 мая, установив вместо этого 9 мая как День Европы — символ единства Украины с европейским сообществом и исторической памятью Европы.

Напомним, Владимир Зеленский пригласил лидеров ЕС посетить Украину 9 мая.

Зато главный дипломат ЕС Кая Каллалс призвала европейских лидеров не ехать в Москву на парад 9 мая.