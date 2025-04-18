Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро приїде до Києва 9 травня у День Європи

Глава МЗС Франції приїде до Києва 9 травня — яка мета візиту
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро оголосив про свій намір відвідати Київ 9 травня. Він зазначив, що на цю дату запланована зустріч міністрів закордонних справ країн Європи в українській столиці.
Про це повідомляє EAD.
В Україну прибуде глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро
"Я обов’язково там буду", — наголосив очільник французького зовнішньополітичного відомства.
Жан-Ноель Барро також нагадав, що цього року 9 травня має подвійне значення для Європи, адже минає 75 років з часу проголошення плану Шумана — ініціативи, яка започаткувала процес євроінтеграції.
Саме цього дня у 1950 році було представлено план об’єднання вугільної та сталеливарної промисловості Франції і Німеччини, що згодом привело до створення Європейського об’єднання вугілля і сталі — передвісника сучасного ЄС.
Раніше Politico повідомило, що українська влада запросила лідерів і високопосадовців країн Євросоюзу приїхати до Києва 9 травня, щоб продемонструвати солідарність із Україною і відвернути увагу від святкувань у Москві, де планується парад до 80-річчя "Перемоги у Великій Вітчизняній війні".
Цікаво, що у Росії таку ініціативу сприйняли вороже: речниця МЗС РФ Марія Захарова назвала запрошення європейських лідерів до Києва "театром абсурду".
Додамо, що у 2023 році Президент України Володимир Зеленський підписав закон про перенесення відзначення Дня Перемоги з 9 на 8 травня, встановивши натомість 9 травня як День Європи — символ єдності України з європейською спільнотою та історичною пам’яттю Європи.
Нагадаємо, Володимир Зеленський запросив лідерів ЄС відвідати Україну 9 травня.
Натомість головна дипломатка ЄС Кая Каллалс закликала європейських лідерів не їхати до Москви на парад 9 травня.
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