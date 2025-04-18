Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро приїде до Києва 9 травня у День Європи

Зустріч глав МЗС ЄС та делегації США. Фото: JULIEN DE ROSA/Pool via REUTERS

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро оголосив про свій намір відвідати Київ 9 травня. Він зазначив, що на цю дату запланована зустріч міністрів закордонних справ країн Європи в українській столиці.

Про це повідомляє EAD.

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"Я обов’язково там буду", — наголосив очільник французького зовнішньополітичного відомства.

Жан-Ноель Барро також нагадав, що цього року 9 травня має подвійне значення для Європи, адже минає 75 років з часу проголошення плану Шумана — ініціативи, яка започаткувала процес євроінтеграції.

Саме цього дня у 1950 році було представлено план об’єднання вугільної та сталеливарної промисловості Франції і Німеччини, що згодом привело до створення Європейського об’єднання вугілля і сталі — передвісника сучасного ЄС.

Раніше Politico повідомило, що українська влада запросила лідерів і високопосадовців країн Євросоюзу приїхати до Києва 9 травня, щоб продемонструвати солідарність із Україною і відвернути увагу від святкувань у Москві, де планується парад до 80-річчя "Перемоги у Великій Вітчизняній війні".

Цікаво, що у Росії таку ініціативу сприйняли вороже: речниця МЗС РФ Марія Захарова назвала запрошення європейських лідерів до Києва "театром абсурду".

Додамо, що у 2023 році Президент України Володимир Зеленський підписав закон про перенесення відзначення Дня Перемоги з 9 на 8 травня, встановивши натомість 9 травня як День Європи — символ єдності України з європейською спільнотою та історичною пам’яттю Європи.

Нагадаємо, Володимир Зеленський запросив лідерів ЄС відвідати Україну 9 травня.

Натомість головна дипломатка ЄС Кая Каллалс закликала європейських лідерів не їхати до Москви на парад 9 травня.