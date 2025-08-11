Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Глава МИД Чехии прибыл с визитом в Украину

Глава МИД Чехии прибыл с визитом в Украину

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 12:20
Визит Яна Липавского в Украину 11 августа
Ян Липавский. Фото из соцсетей министра

В Украину с рабочим визитом прибыл глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский. Это его шестая поездка в нашу страну.

Об этом дипломат сообщил на своей странице в соцсети Х в понедельник, 11 августа.

Реклама
Читайте также:
допис Ліпавського
Сообщение Яна Липавского. Фото: скриншот

Зачем Липавский приехал в Украину

Липавский назвал главное послание, которое он хочет донести своим визитом в Украину.

"Я прибыл в свою шестую поездку в Украину с четким посланием — Чешская Республика не откажется от поддержки украинцев в борьбе с российским агрессором", — говорится в сообщении.

Также на своей странице Липавский отметил, что Украина должна оставаться свободной, а президента РФ Владимира Путина к переговорам привело украинское мужество.

"Границы государства не могут быть перемещены путем принуждения и шантажа. Кто станет членом ЕС и НАТО, решают их члены, а не Владимир Путин", — написал он.

допис Ліпавського
Липавский выступил за сохранение границ Украины. Фото: скриншот

Напомним, 8 августа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Чехии Петром Фиалой. Он поблагодарил Чехию за всю оказанную Украине поддержку, в частности за чешскую инициативу по обеспечению украинских военных артиллерией.

30 июля стало известно, что Украина получит очередные пакеты военной помощи от Чехии, которые будут охватывать противовоздушную оборону, радиоэлектронную борьбу и дальнобойное оружие.

МИД Чехия Украина война в Украине министр
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации