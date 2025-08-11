Визит Яна Липавского в Украину 11 августа

Ян Липавский. Фото из соцсетей министра

В Украину с рабочим визитом прибыл глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский. Это его шестая поездка в нашу страну.

Об этом дипломат сообщил на своей странице в соцсети Х в понедельник, 11 августа.

Зачем Липавский приехал в Украину

Липавский назвал главное послание, которое он хочет донести своим визитом в Украину.

"Я прибыл в свою шестую поездку в Украину с четким посланием — Чешская Республика не откажется от поддержки украинцев в борьбе с российским агрессором", — говорится в сообщении.

Также на своей странице Липавский отметил, что Украина должна оставаться свободной, а президента РФ Владимира Путина к переговорам привело украинское мужество.

"Границы государства не могут быть перемещены путем принуждения и шантажа. Кто станет членом ЕС и НАТО, решают их члены, а не Владимир Путин", — написал он.

Напомним, 8 августа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Чехии Петром Фиалой. Он поблагодарил Чехию за всю оказанную Украине поддержку, в частности за чешскую инициативу по обеспечению украинских военных артиллерией.

30 июля стало известно, что Украина получит очередные пакеты военной помощи от Чехии, которые будут охватывать противовоздушную оборону, радиоэлектронную борьбу и дальнобойное оружие.